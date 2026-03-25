Dans sa version gratuite, Retyc propose des envois plafonnés à 3 Go et un espace de stockage de 5 Go. Les fichiers sont conservés 7 jours et l'envoi génère un email au destinataire. Mais bien entendu, la plateforme axe ses efforts sur les professionnels en ciblant les métiers juridiques - avocats, notaires -, les entreprises manipulant des données stratégiques et les acteurs publics. Des offres à 10 euros ou 20 euros par utilisateur et par mois débloquent davantage de stockage et diverses fonctionnalités. Alors oui, 3 Go, c'est peu en comparaison aux 50 Go de SwissTransfer, mais Retyc est le seul à proposer un véritable chiffrement de bout en bout sur une architecture française avec la promesse de n'intégrer aucune intelligence artificielle. la baseline du service ? "Hors de leur portée".