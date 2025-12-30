Boomerang joue la carte inverse. Pas de compte obligatoire. Pas de publicités. Pas d'intelligence artificielle exploitant vos données. Juste un service pour envoyer des fichiers, sans fioritures.

La version gratuite offre 1 GB de stockage et permet d'uploader des fichiers de 1 GB maximum, valables 7 jours. Créer un compte gratuit double la capacité à 3 GB et conserve votre historique. Pour 6,99 € par mois, vous accédez à 500 GB de stockage total, des envois jusqu'à 5 GB, une protection par mot de passe et une disponibilité de 90 jours.

Nalden résume sa démarche avec une question simple : pourquoi les éditeurs tech compliquent-ils systématiquement tout ? Il ajoute que sur Boomerang, "il n'y a pas besoin de s'inscrire ou de vérifier son adresse email". Surtout, aucune donnée ne servira à entraîner des algorithmes. Il promet par ailleurs qu'aucune publicité ne viendra déranger les internautes.

Un dirigeant déçu qui entend reprendre les choses en main, on connaît l'histoire. C'est notamment celle de Brian Acton, co-fondateur de WhatsApp parti après le rachat par Meta et qui a lancé Signal. C'est aussi celle de Jack Dorsey, co-fondateur de Twitter, et qui a lancé Bluesky.