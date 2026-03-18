Microsoft a discrètement rebasculé son application Copilot vers une coquille Edge. C'est la troisième architecture différente en deux ans. Dans un contexte de pénurie de mémoire vive, ce choix technique arrive au pire moment.
Une mise à jour discrète dans le programme Windows Insider vient de transformer l'application Copilot en coquille vide. Derrière l'interface, c'est le moteur d'Edge qui tourne, avec ses processus et sa consommation mémoire habituels. Microsoft avait pourtant annoncé il y a quelques semaines à peine vouloir cesser de pousser Copilot dans tous les recoins de Windows. Le retour du wrapper web mérite qu'on remette les choses dans leur ordre.
Barre latérale, PWA, natif, web : une bref chronologie de la confusion
En mai 2023, Microsoft lance Copilot comme barre latérale dans Windows 11. Techniquement, c'est déjà du web : Bing Chat livré via Edge/WebView2, sans interface native réelle. En 2024, Microsoft travaille à mieux intégrer Copilot dans Windows et commence à en parler comme d'un vrai composant système. La barre latérale disparaît au profit d'une fenêtre redimensionnable, puis d'une PWA. Fin 2024, une version WinUI est annoncée comme « native ». Elle sort en mars 2025, tient un an, et la voilà remplacée par un nouveau wrapper basé sur WebView2.
- Intégration de DALL-E 3 pour une création d'images plus créatives et réalistes
- Capacité de traitement des images par GPT-4 Vision pour des réponses contextuelles précises
- Interface conviviale et intégrée dans divers produits Microsoft
La version 146.0.3856.63 disponible dans le programme Insider est explicite : son numéro correspond presque exactement à celui d'Edge. Le Gestionnaire des tâches affiche les sous-processus caractéristiques d'une appli Chromium : Renderer, GPU Process, Network Service, Crashpad. Copilot charge copilot.microsoft.com dans un conteneur Edge, avec une fine coque native pour faire bonne figure.
Dans l'angle mort de Microsoft, il y a pourtant une crise matérielle qui touche l'ensemble du secteur. Le marché de la mémoire vive traverse une crise sans précédent depuis fin 2025 : les prix ont doublé ou triplé sur certaines configurations, et la pénurie ne devrait pas se résorber avant 2027. Dans cet environnement, chaque appli transformée en site web encapsulé pèse davantage. Discord, WhatsApp, Teams : les applications Electron et WebView accumulent des processus qui saturent rapidement les 16 Go de RAM, devenus la norme dans bon nombre de configurations personnelles et professionnelles. Copilot s'ajoute à cette liste. La version web s'ouvre plus vite que son prédécesseur natif, des tests récents d'un confrère de Windows Latest le confirment. Ce gain au lancement ne dit rien de la consommation en cours d'utilisation. Microsoft veut imposer Copilot à tout prix. Lui donner l'empreinte mémoire d'un navigateur n'était peut-être pas la meilleure façon d'y parvenir.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces