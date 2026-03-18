Dans l'angle mort de Microsoft, il y a pourtant une crise matérielle qui touche l'ensemble du secteur. Le marché de la mémoire vive traverse une crise sans précédent depuis fin 2025 : les prix ont doublé ou triplé sur certaines configurations, et la pénurie ne devrait pas se résorber avant 2027. Dans cet environnement, chaque appli transformée en site web encapsulé pèse davantage. Discord, WhatsApp, Teams : les applications Electron et WebView accumulent des processus qui saturent rapidement les 16 Go de RAM, devenus la norme dans bon nombre de configurations personnelles et professionnelles. Copilot s'ajoute à cette liste. La version web s'ouvre plus vite que son prédécesseur natif, des tests récents d'un confrère de Windows Latest le confirment. Ce gain au lancement ne dit rien de la consommation en cours d'utilisation. Microsoft veut imposer Copilot à tout prix. Lui donner l'empreinte mémoire d'un navigateur n'était peut-être pas la meilleure façon d'y parvenir.