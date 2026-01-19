Vous n'en pouvez plus de voir Copilot partout ? Alors bonne nouvelle, avec Edge 144.0.3719.82, l’icône de l'assistant dans la barre d’outils peut être gérée plus facilement. Un clic droit sur le bouton affiche désormais une option "Masquer Copilot". Bon, cela ne désactive pas pour autant l'intelligence artificielle, mais cela fera certainement les affaires de ceux qui recherchent une interface plus simple.

Selon Neowin, qui rapporte l'information, Microsoft a également renommé son option d'économie d'énergie ainsi que le profil de jeux afin de les rendre plus accessibles. Soulignons également. Sous le capot, Edge 144 adopte un nouveau backend logiciel pour WebGL sur Windows lorsqu’aucun GPU physique n’est disponible. Le navigateur s’appuie à présent sur le moteur WARP (Windows Advanced Rasterization Platform) à la place de SwiftShader, lequel n’est plus maintenu. Cette configuration concerne surtout les environnements sans interface graphique ou les machines virtuelles. Sur les autres plateformes, WebGL nécessite dorénavant une carte graphique matérielle.

On retrouve aussi de petites évolutions. Le module de remplissage automatique des adresses devient plus explicite : à chaque saisie sur un formulaire, le navigateur demande si l’utilisateur souhaite enregistrer l’information pour de futures suggestions, ce qui limite les entrées ajoutées par erreur. Sur Windows, la Desktop Search Bar peut envoyer des images à Bing Visual Search pour reconnaître des personnes, des lieux ou des objets, mais aussi extraire, copier et traduire du texte en conservant la mise en forme. Enfin, Edge 144 corrige diverses vulnérabilités de sécurité ainsi qu’un bug de plantage survenant lors de l’envoi de fichiers depuis un dossier local.