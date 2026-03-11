La charge de votre Pixel ralentit brusquement à 77 % ? Ce changement qui est loin de satisfaire tout le monde est, malheureusement, normal.
Venant tout juste de lancer le nouveau Google Pixel 10a, Google ne lésine pas sur les innovations pour séduire de nouveaux utilisateurs : le géant a ouvert la compatibilité AirDrop aux Pixel 9, amélioré le VPN des téléphones, déployé une option d'enregistrement des appels, et prépare même un Face ID pour les futurs Pixel 11. Mais une récente évolution concernant la charge à 80 % est loin de plaire aux utilisateurs.
La charge des Pixel à la traîne depuis mars
Jusqu'à récemment, la charge à 80 % était une fonctionnalité très appréciée : elle permettait notamment de préserver la batterie des Google Pixel en stoppant la charge lorsque le seuil des 80 % était atteint. Mais le dernier Pixel Drop, qui a notamment introduit des mises à jour pour Gemini, Now Playing ou encore Magic Cue, a considérablement modifié cette option.
Depuis début mars, les Pixel qui limitent leur charge ralentissent drastiquement aux alentours de 74 -77 % et mettent un temps fou à finaliser le processus. Si l'on en croit le site Piunika Web, « la consommation d'énergie chute de 9 à 10 W (vitesse de charge moyenne habituelle) à moins de 1 W, ce qui place le téléphone en mode de charge d'entretien extrêmement lent. Par conséquent, atteindre les 2 à 3 % restants peut prendre entre 30 minutes et près d'une heure dans certains cas ». Un changement de taille quand on considère que les téléphones ne mettaient avant que 6 minutes à passer de 77 à 80 % !
Un changement, hélas, voulu par Google
Bien évidemment, la réaction des utilisateurs ne s'est pas faite attendre longtemps : sur Reddit, ils sont nombreux à se plaindre de cette modification. Alors que beaucoup croyaient à un bug, un développeur est venu mettre fin à ces illusions sur l'Issue Tracker : « Bien que cela puisse entraîner une vitesse de charge plus lente à l'approche de la limite, cette fonctionnalité vise à préserver la santé de la batterie et ne devrait pas avoir d'impact sur l'utilisation normale de l'appareil. » Il a ajouté que l'équipe travaillait à l'optimisation de cette expérience utilisateur.
On s'en doute la pilule est un peu dure à avaler pour les utilisateurs, d'autant que le ticket a été marqué comme résolu, malgré les nombreux messages suppliant Google de changer les choses. Si certains se sont fait une raison et ont décidé de débrancher leurs portables à 77 % pour ne plus avoir à attendre, d'autres aimeraient que la firme leur donne la possibilité de désactiver ce comportement assez agaçant.