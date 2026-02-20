Bonne nouvelle pour les propriétaires de Google Pixel : l'option d'enregistrement d'appel, qui était jusqu'ici réservée aux utilisateurs américains, va bientôt être étendue au monde entier.
Les Google Pixel ne représentent que 1 % du parc actif mondial. Pourtant, Google ne cesse d'innover pour booster la popularité de ses smartphones : après avoir a déployé la compatibilité entre AirDrop et QuickShare, le géant de La Tech développe actuellement un nouveau système de reconnaissance faciale pour les futurs Pixel 11. Bien loin de baisser les bras, il a aussi étendu sa fonctionnalité d'enregistrement d'appel au monde entier.
L'enregistrement des appels étendu à tous les pays
Enregistrer des appels est une option bien utile dans le domaine professionnel ou même personnel : on peut garder la trace de ce qui s'est dit lors d'un appel important, conserver des preuves, faciliter sa prise de notes pour une interview et bien plus encore. Pas question, Le consentement, bien sûr, de faire l'impasse sur le consentement : l'article 226 du Code Pénal français interdit l'enregistrement d'un appel à l'insu de l'interlocuteur.
En novembre dernier, Google avait annoncé l'arrivée d'une fonction d'enregistrement d'appel native sur les appareils Pixel. Disponible au sein de l'application Téléphone, elle était limitée aux États-Unis, pour tous les modèles lancés depuis 2021. Mais ce test a visiblement été concluant puisque Google a décidé d'étendre cette fonctionnalité à « tous les marchés » et toutes les langues, et ce, d'ici la fin du mois de février, juste avant la sortie du Pixel 10a.
Comment utiliser cette fonctionnalité ?
L'option d'enregistrement d'appel sera disponible pour les Pixel 6 et tous les modèles plus récents, qui tournent sous Android 14 ou un système ultérieur. Pour l'activer, il suffira de lancer l'application Téléphone, de cliquer sur le menu hamburger disponible en haut à droit de l'écran puis d'appuyer sur « Paramètres » > « Enregistrement des appels ».
Vous pourrez ensuite appeler une ou plusieurs personnes, cliquer sur un bouton dédié et lancer un compte à rebours qui informera vos interlocuteurs que l'enregistrement se lance. Il sera possible de le stopper à tout moment. Une fois l'appel terminé, vous pourrez accéder au fichier audio dans l'onglet Accueil. Si besoin est, vous pourrez programmer la suppression de ces conversations après 7, 14 ou 30 jours ou choisir de les conserver indéfiniment.
À savoir : les réglages avancés permettent de lancer automatiquement l'enregistrement d'appels provenant de certains interlocuteurs ou de numéros inconnus. Google a publié une FAQ pour donner plus de précisions sur le fonctionnement global de cette option.