Avec 1% du parc actif mondial, les Google Pixel sont très loin derrière Huawei, Honor et Motorola

Derrière, nous retrouvons des marques chinoises Xiaomi, Oppo, Vivo et Transsion, suivies de Huawei et Honor pour compléter ce top 8. Toute ont a minima atteint les 200 millions de smartphones actifs. Également en progression, Motorola et realme ne sont plus très loin de ce stade. En revanche, Google, avec ses Pixel, n'apparaît qu'en 11e position. Mais la firme de Mountain View est pour la première fois sortie de la catégorie "Autres", une avancée symbolique après dix ans de présence sur ce segment.

Les calculs approximatifs basés sur les données de Counterpoint situent le parc actif des Pixel entre 20 et 40 millions d'appareils. Et ce chiffre reste plutôt cohérent avec les ventes cumulées estimées à 30 millions d'unités entre 2016 et 2022, auxquelles s'ajoutent les modèles commercialisés depuis, notamment les Pixel 9 qui ont rencontré un certain succès pendant les fêtes de fin d'année 2025.

Malgré ses efforts sur la photo, sur l'IA et sur le suivi des mises à jour logicielles désormais de 7 ans, Google semble donc avoir encore du mal à convaincre.