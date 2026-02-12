Avec 1% du parc actif mondial, les Google Pixel sont très loin derrière Huawei, Honor et Motorola

Les smartphones Pixel de Google peineraient-ils à convaincre ? Selon une étude de Counterpoint Research, ils ne représentaient environ que 1% des appareils actifs dans le monde en 2025, en se classant au 11e rang du marché. Ce score les place loin derrière des constructeurs comme Huawei, Honor, Motorola ou realme, lesquels dépassent ou avoisinent tous les 200 millions d'appareils en circulation.
25% des smartphones actifs sont des iPhone
Le parc de smartphones actifs désigne l'ensemble des appareils réellement utilisés par des consommateurs, et non pas uniquement les ventes. En 2025, celui-ci a progressé de seulement 2%, une stagnation qui s'explique par l'allongement du cycle de remplacement des terminaux, désormais proche de quatre ans, mais aussi par la multiplication des appareils reconditionnés. L'année dernière, huit fabricants ont dépassé le seuil des 200 millions d'appareils actifs et concentrent plus de 80% du marché global.
Apple et Samsung dominent largement avec chacun plus d'un milliard d'appareils en circulation. Les deux entreprises représentent respectivement près de 25% et 20% des terminaux actifs. Entre des écosystèmes verrouillés et une meilleure fidélisation de leurs utilisateurs, les deux géants cumulent 44% du marché mondial, un duopole qui écrase la concurrence.
Google Pixel reste un acteur marginal
Derrière, nous retrouvons des marques chinoises Xiaomi, Oppo, Vivo et Transsion, suivies de Huawei et Honor pour compléter ce top 8. Toute ont a minima atteint les 200 millions de smartphones actifs. Également en progression, Motorola et realme ne sont plus très loin de ce stade. En revanche, Google, avec ses Pixel, n'apparaît qu'en 11e position. Mais la firme de Mountain View est pour la première fois sortie de la catégorie "Autres", une avancée symbolique après dix ans de présence sur ce segment.
Les calculs approximatifs basés sur les données de Counterpoint situent le parc actif des Pixel entre 20 et 40 millions d'appareils. Et ce chiffre reste plutôt cohérent avec les ventes cumulées estimées à 30 millions d'unités entre 2016 et 2022, auxquelles s'ajoutent les modèles commercialisés depuis, notamment les Pixel 9 qui ont rencontré un certain succès pendant les fêtes de fin d'année 2025.
Malgré ses efforts sur la photo, sur l'IA et sur le suivi des mises à jour logicielles désormais de 7 ans, Google semble donc avoir encore du mal à convaincre.