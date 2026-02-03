Une nouvelle étude l'affirme, les Google Pixel devraient connaître leur plus forte croissance cette année.
Les Google Pixel rencontrent quelques problèmes de bugs mais cela ne semble pas affecter la croissance de ces smartphones : leurs ventes ont doublé en 2025 et le modèle Pixel 10, lancé il y a à peine quelques mois, a rencontré un succès éclatant. Une récente étude menée par Counterpoint Research indique que cette tendance devrait encore se renforcer. On fait le point.
Une croissance de près de 19 % pour 2026 ?
Le cabinet spécialisé en études de marché Counterpoint Research avait, il y a quelques mois, révélé que Google avait battu son record de ventes aux États-Unis en septembre 2025. La firme, qui avait pourtant du mal à s'imposer sur le secteur des smartphones haut de gamme, était passée de 0,1 % à 6 % des parts de marché. Mais elle devrait frapper encore plus fort en 2026.
En effet, alors que Counterpoint tablait, à l'origine, sur une croissance de 13,3 % pour les ventes de Pixel, le cabinet a dû revoir sa copie : Google devrait finalement enregistrer une augmentation de 18,9 % cette année. Le chiffre est d'autant plus impressionnant qu'en raison de la pénurie de RAM et de l'explosion des prix des composants, le marché global des smartphones devrait se contracter de 7 %.
De multiples raisons expliquent ce succès
Comment expliquer ce succès insolent ? Tout comme Samsung ou encore Apple, Google a misé sur une stratégie de développement de puces en interne, ce qui lui évite d'être touché de plein fouet par la crise actuelle. Grâce à sa puce Tensor, la firme de Mountain View a de quoi voir venir : elle pourra plus facilement maîtriser ses coûts de production dans un marché en forte tension.
- Design très réussi
- Compatible Qi 2
- Un téléobjectif, enfin !
D'autres raisons permettent aussi d'expliquer cette croissance à venir : comme l'explique l'étude de Counterpoint Research, Google devrait profiter de la « différenciation offerte par l'IA et son expansion au-delà des États-Unis et du Japon. » Boosté par le succès de Gemini et les nombreuses innovations rendues possibles grâce à cette IA, Google a, en effet, les coudées franches pour se démarquer aux yeux de ses utilisateurs. La firme devrait en profiter pour conquérir beaucoup plus de clients, et ce, dans le monde entier.
Mais la concurrence n'a pas dit son dernier mot et de nombreux changements sont à prévoir sur le marché des smartphones : « Les fabricants d'entrée et de milieu de gamme réagissent en réduisant le nombre de modèles, en abaissant les spécifications ou en reportant les lancements, tandis que les marques haut de gamme privilégient la rationalisation des configurations plutôt que les compromis sur les performances », explique notamment l'étude.
En attendant que le marché des smartphones revienne à la normale, fin 2027 ou début 2028, Google a définitivement une carte à jouer pour damer le pion à ses concurrents.