zebaffe

« Comment expliquer ce succès insolent ? Tout comme Samsung ou encore Apple, Google a misé sur une stratégie de développement de puces en interne, ce qui lui évite d’être touché de plein fouet par la crise actuelle. Grâce à sa puce Tensor, la firme de Mountain View a de quoi voir venir : elle pourra plus facilement maîtriser ses coûts de production dans un marché en forte tension. »

C’est TSMC qui fabrique leur puces. (comme Apple en somme).

Mieux encore, la mémoire, c’est pas Google qui la fabrique, c’est Samsung.

Donc ils sont impacté EXACTEMENT comme les autres, ratio $$$.

Quand les prix de la mémoire montent ou que les stocks baissent, Google est impacté exactement de la même manière qu’Apple ou Samsung Mobile