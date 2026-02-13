Google met à jour le VPN gratuit disponible sur ses smartphones Pixel, pour une utilisation plus limpide.
Comme de nombreux internautes, vous utilisez peut-être un VPN : cet outil qui chiffre les données échangées, masque votre adresse IP et protège vos activités en ligne (même s’il peut avoir d’autres usages). Si son utilisation est courante sur nos ordinateurs, elle l’est tout autant sur nos smartphones, notamment pour se protéger sur les réseaux Wi-Fi publics. D’ailleurs, chez Google, un VPN est directement intégré aux smartphones Pixel.
Google met à jour son VPN sur Pixel
Tous les propriétaires d’un Pixel 7 (ainsi que des modèles plus récents) bénéficient donc de ce précieux VPN, directement intégré au système. Nul besoin de télécharger une application dédiée donc, puisqu'il suffit de mettre en marche ce dernier depuis les réglages de l'appareil. Son activation (ou non) est visible en un coup d’œil depuis le panneau des paramètres rapides, où une tuile dédiée lui est réservée.
Avec la dernière mise à jour, Google rend cette tuile plus explicite, plus lisible, puisqu'elle indique désormais clairement si le VPN est connecté, en pause, en cours de connexion ou totalement déconnecté, avec en prime des couleurs différentes selon l'état.
Le statut du VPN plus aisément identifiable sur Pixel
Il n’est donc plus nécessaire d’ouvrir la tuile pour connaître l’état du VPN, et pour certains, cela constitue un gain de temps appréciable. Cet ajustement bienvenu rend la sécurité plus visible, et donc plus difficile à oublier, notamment pour celles et ceux qui comptent sur cette protection lorsqu’ils naviguent sur des réseaux peu sécurisés.
Cette tuile des paramètres rapides revisitée est déployée avec la dernière version en date (2025.12.19.x) de l’application VPN par Google, avec toutefois une activation partiellement gérée côté serveur.
Elle n’est donc pas encore disponible sur tous les smartphones Pixel, et certains devront donc patienter davantage que d'autres.
Rappelons que si le VPN de Google attribue un jeton unique anonyme pour dissocier le compte utilisateur du trafic réseau, il ne permet pas à l'utilisateur de choisir son serveur ni d'en connaître la localisation.