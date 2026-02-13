Ainsi, la Commission européenne vient de lancer une nouvelle phase d'examen préliminaire visant Google, et a même commencé à contacter des entreprises du secteur de la publicité en ligne, qu'il s'agisse de clients, de concurrents ou de partenaires. Objectif : recueillir des informations sur le fonctionnement des enchères publicitaires du géant américain, qui régissent une immense partie des annonces que l'on voit lorsque l'on se balade sur la toile.