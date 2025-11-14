Google continue de contester l'amende de plusieurs milliards d'euros imposée par Bruxelles, et veut se porter en appel pour la changer. Et pourtant, Google, qui avait jusqu'à cette semaine pour transmettre les changements structurels qu'il va mener pour rétablir la concurrence, s'est exécuté. Et a ainsi communiqué une proposition à l'Union européenne.

« Notre proposition répond pleinement à la décision de la Commission, sans avoir recours à une scission disruptive, qui porterait atteinte aux milliers d'annonceurs et diffuseurs de publicités qui utilisent les outils de Google pour développer leur activité » a fait savoir un porte-parole de Google.