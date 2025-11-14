Le géant américain fait face à une forte pression antitrust de la part de l'Union européenne. Alors, pour calmer les envies de démantèlement de Bruxelles, Google propose de nouvelles mesures.
Au début du mois de septembre dernier, on apprenait que Google se voyait infliger une amende de 2,95 milliards d'euros de la part de Bruxelles. Cette mesure avait été prise pour sanctionner un abus de position dominante de Google dans la publicité en ligne, et était accompagnée d'une menace de scission. Pour l'éviter, Google devait proposer des mesures pour restaurer la concurrence.
Google conteste toujours l'amende de près de 3 milliards d'euros, mais propose des solutions
Google continue de contester l'amende de plusieurs milliards d'euros imposée par Bruxelles, et veut se porter en appel pour la changer. Et pourtant, Google, qui avait jusqu'à cette semaine pour transmettre les changements structurels qu'il va mener pour rétablir la concurrence, s'est exécuté. Et a ainsi communiqué une proposition à l'Union européenne.
« Notre proposition répond pleinement à la décision de la Commission, sans avoir recours à une scission disruptive, qui porterait atteinte aux milliers d'annonceurs et diffuseurs de publicités qui utilisent les outils de Google pour développer leur activité » a fait savoir un porte-parole de Google.
Des propositions dont dépend l'avenir de Google
« Nous allons analyser les mesures proposées par Google, pour vérifier si elles pourraient mettre fin » aux atteintes à la concurrence dans la publicité en ligne, a-t-on indiqué du côté de la Commission européenne.
L'ensemble des mesures proposées par Google comprend, selon une information du Monde, des changements dits « immédiats » ainsi que des « mesures importantes ». Les premières doivent permettre d'enrayer les pratiques pointées du doigt par l'UE dans ses sanctions, et les secondes doivent permettre d'endiguer ce que l'Europe estime être un conflit d'intérêts entre ses différentes structures dans la publicité en ligne.
Pour rappel, Google avait déjà planché sur une série de propositions, présentée cet été, afin d'éviter la grosse amende. Ça n'avait pas marché à l'époque, sera-ce plus efficace aujourd'hui ?