D’après les échantillons analysés par Bitdefender, peu de surprises. Lumma Stealer continue de faire ce qu’il sait faire, à savoir voler des identifiants, des cookies de session, des documents, des données liées aux portefeuilles crypto, des configurations VPN. Bref, tout ce qui permet de prendre le contrôle de comptes sensibles et d’en tirer profit.

Mais cette fois, il ne travaille pas seul. Lumma Stealer fait désormais appel à un complice nommé CastleLoader, chargé de préparer le terrain et de faciliter l’implantation du stealer sur les machines compromises.

Dans le détail, CastleLoader agit comme une étape intermédiaire. Il ne vole rien lui-même, mais s’intercale entre le fichier initial exécuté par la victime et Lumma Stealer, qu’il charge directement en mémoire afin de limiter les traces sur le disque et de compliquer l’analyse.

Son code, volontairement obscurci et structuré en plusieurs couches, permet de faire évoluer rapidement la charge diffusée ou la méthode utilisée sans avoir à revoir l’ensemble de la chaîne. Cette flexibilité rend les campagnes plus durables et plus difficiles à perturber.

Avant l’exécution, CastleLoader procède à plusieurs vérifications. Il cherche à repérer les environnements de test ou d’analyse, et interrompt son activité s’il détecte certains outils de virtualisation. Il ajuste aussi sa persistance selon les protections installées sur la machine, en modifiant les chemins et les fichiers utilisés pour s’adapter à l’antivirus détecté.

Détail utile côté détection, Bitdefender indique que CastleLoader laisse malgré lui une trace DNS récurrente, liée à une résolution vers un domaine inexistant généré à partir d’une chaîne aléatoire répétée. La résolution échoue, mais la requête apparaît dans les journaux réseau et peut servir d’indicateur pour repérer une campagne en cours ou relier plusieurs échantillons entre eux.