D’après les détails fournis par le CERT-UA, le document en question, intitulé Consultation_Topics_Ukraine(Final).doc, s’adressait au Comité des représentants permanents auprès de l'UE (COREPER) sur la situation en Ukraine. Il embarquait un exploit pour la faille CVE-2026-21509, déclenché à l’ouverture du fichier dans Office, et entraînant l’établissement d’une connexion réseau vers une ressource externe via WebDAV. Une fois la connexion établie, s’en est suivi le téléchargement d’un module chargé de récupérer et d’exécuter une charge malveillante, destinée à offrir un accès distant et persistant au PC infecté.

Le même jour, un second document piégé du même acabit, nommé BULLETEN_H.doc et prétendument envoyé par le Centre hydrométéorologique ukrainien, était cette fois transmis à plus de 60 adresses mail, principalement rattachées à des organes exécutifs centraux ukrainiens.

Fin janvier, enfin, le CERT-UA confirmait la diffusion d’au moins trois autres fichiers piégés reposant sur le même schéma. Leur contenu et certains marqueurs techniques, notamment la structure des URL intégrées, laissent penser qu’ils ont été utilisés contre des organisations basées dans l’Union européenne.

Dans tous les cas, ces documents ont cherché à déployer COVENANT, un framework de post-exploitation utilisé pour prendre la main sur la machine compromise. Les éléments relevés par les autorités ukrainiennes pointent vers APT28, aussi connu sous le nom Fancy Bear, un groupe de cyberespionnage lié au renseignement militaire russe et déjà mis en cause dans des opérations visant des institutions françaises.