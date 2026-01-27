La vulnérabilité en question touche la manière dont Microsoft Office décide si un composant intégré à un document est autorisé ou non à s’exécuter.

En temps normal, lorsqu’un fichier Word, Excel ou PowerPoint embarque des objets hérités reposant sur COM ou OLE (anciennes technologies Windows qu’Office utilise encore pour intégrer des éléments externes, comme des contrôles ActiveX), la suite bureautique est censée appliquer des vérifications strictes pour empêcher le chargement d’éléments jugés à risque, capables d’exécuter du code arbitraire sur la machine.

Or, le problème, ici, tient au fait qu’Office peut se fier à des informations fournies par le document lui-même pour trancher, comme l’identifiant du composant à charger, son type déclaré et certains attributs internes associés à l’objet, utilisés pour déterminer s’il doit être autorisé ou bloqué. Si un acteur malveillant décide de manipuler ces métadonnées, il peut donc présenter un composant dangereux comme légitime, contourner les protections Office, puis déclencher son chargement à l’ouverture du document vérolé, avec les droits utilisateur de la personne piégée.

Une faille triviale, donc, puisque son exploitation ne requiert ni authentification ni élévation de privilèges, et déjà observée dans des attaques ciblées.