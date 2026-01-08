Pour rappel, CVE-2009-0556 décrit une vulnérabilité d’exécution de code à distance dans PowerPoint. Pour comprendre de quoi il retourne, il faut savoir que lors de l’ouverture d’un fichier, le logiciel charge en mémoire les données qui décrivent les diapositives (texte, objets, mise en forme, etc.).

Dans ses versions vulnérables, une partie de ces données pouvait être copiée sans contrôle suffisant dans une zone mémoire trop petite, ce qui écrasait au passage des informations internes dont PowerPoint avait besoin pour fonctionner. En préparant son fichier, un attaquant pouvait donc remplacer ces informations par des valeurs pointant vers des instructions malveillantes. À l’ouverture du diaporama, le logiciel finissait par suivre ces indications trafiquées et exécutait ce code comme s’il s’agissait du sien, avec les droits de la session en cours.

À l’époque, la vulnérabilité avait été exploitée très vite. Dès le printemps 2009, le NVD recensait des attaques s’appuyant sur des présentations PowerPoint piégées utilisées pour installer des malwares sur des postes vulnérables. Dans la foulée, le CERT-FR publiait ses propres alertes, tandis que Microsoft identifiait le code d’exploitation contenu dans ces présentations sous la signature Exploit:Win32/Apptom et consacrait un bulletin spécifique à la faille, assorti d’un patch pour les versions encore supportées et d’une description des scénarios d’attaque observés.

En théorie, cette vulnérabilité aurait donc dû finir au Panthéon des failles Office exploitées à la fin des années 2000, corrigée depuis longtemps sur les postes actifs et reléguée aux oubliettes avec la fin de prise en charge des versions PowerPoint concernées. Le fait qu’elle réapparaisse aujourd’hui dans un catalogue de vulnérabilités exploitées en conditions réelles montre qu’une partie du parc n’a jamais été mise à niveau et continue de s’appuyer sur des versions d’Office obsolètes. Autrement dit, des entreprises ouvrent encore des présentations avec des logiciels qui n’auraient plus rien à faire en production.