Gloria Mark a mesuré le prix des interruptions à l'Université de Californie à Irvine. Quand une personne se fait couper dans son travail, elle met en moyenne 23 minutes et 15 secondes avant de retrouver pleinement le fil de sa tâche. Dans un environnement saturé d'e-mails et de messageries, ces coupures s'enchaînent au rythme de quelques minutes. Le cerveau jongle entre des fragments de tâches au lieu d'en traiter une seule jusqu'au bout.

À chaque notification qui surgit, l'utilisateur doit décider s'il ouvre le message, s'il clique sur un lien ou s'il remet la réponse à plus tard. Chaque microchoix brûle du glucose, le carburant du cerveau. La série finit par épuiser. Les travaux cités caractérisent une fatigue décisionnelle où la capacité à trancher s'effondre en fin de journée. Pas d'effort musculaire ici, juste une organisation du travail en fragments que les outils numériques ont imposée. L'absence de fin visible dans l'infinite scroll empêche le cerveau de marquer clairement une pause. Aza Raskin explique que ce design retire à l'utilisateur la possibilité d'évaluer régulièrement s'il veut prolonger ou s'arrêter, même quand le plaisir a disparu depuis longtemps.

Jeremy Bailenson a décrit la « Zoom fatigue » au Stanford Virtual Human Interaction Lab. Les visioconférences demandent un contact visuel prolongé à une distance jugée intime et affichent en permanence le visage de l'utilisateur lui-même. Cette autosurveillance constante alourdit la charge cognitive. En France, la Fondation Jean-Jaurès a mesuré une fatigue informationnelle qui gagne du terrain. Près de la moitié des personnes exposées déclarent une lassitude face au flux d'actualités, souvent associée à un comportement de doomscrolling. Faire défiler des nouvelles anxiogènes sans parvenir à couper, jusqu'à atteindre une forme d'anesthésie émotionnale, voilà ce que les enquêteurs ont observé.