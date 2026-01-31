Du côté de Microsoft, la situation prend des allures de paradoxe. Alors que Windows 11 vient de franchir le milliard d'utilisateurs, et que l'OS affiche une progression plus rapide que celle de Windows 10 en son temps, ses parts de marché ont fondu de 55,18 % en octobre à 50,73 % fin décembre 2025, d'après les données fournies par Statcounter. Dans le même temps, Windows 10 a progressé de 41,71 % à 44,68 %, et ce malgré l'arrêt officiel des mises à jour de sécurité le 14 octobre dernier. Increvable, on vous dit.

Cette reconquête pour le moins inespérée s'accompagne d'un phénomène encore plus surprenant : Windows 7, pourtant obsolète depuis longtemps, a également vu ses parts grimper de 2,52 % à 3,83 %. De toute évidence, les déboires techniques répétés de Windows 11 expliquent en partie ce mouvement de repli. Les mises à jour mensuelles s'accompagnent régulièrement de bugs majeurs, contraignant Microsoft à publier en urgence des correctifs. La mise à jour de janvier a notamment bloqué Outlook et empêché certains ordinateurs de démarrer.

Qu’il s’agisse d’Android ou de Windows, les chiffres récents montrent que les anciens systèmes d’exploitation restent solidement installés, souvent au détriment des plus récents. Reste maintenant à savoir combien de temps ils leur tiendront tête.