« En déformant l'Histoire, ces images ont des conséquences très concrètes sur la représentation que les gens se font de la période nazie », alerte Iris Groschek. Jens-Christian Wagner reçoit des jeunes visiteurs, en particulier ceux « des régions rurales d'Allemagne de l'Est, où la pensée d'extrême droite est devenue largement hégémonique ». Remarques provocatrices, rires, poses irrespectueuses. Les signes de rejet viennent d'une minorité, certes, mais celle-ci « se montre de plus en plus sûre d'elle », regrette l'historien.

Iris Groschek a constaté « une hausse du nombre des incidents » à Neuengamme. Saluts hitlériens, graffitis de croix gammées. Astrid Homann s'alarme aussi pour les descendants des déportés. « Ils sont bouleversés d'apprendre qu'on fait de l'argent en manipulant l'histoire de leur famille ». Elle redoute un basculement. « On finira par ne plus pouvoir faire la différence entre le vrai et le faux si bien qu'au bout du compte on ne croira plus à rien ». Il n'y aurait alors plus qu'un pas à franchir pour affirmer qu'Auschwitz n'était qu'un mensonge.

Le 13 janvier dernier, plusieurs mémoriaux et associations mémorielles ont publié une lettre ouverte. Ils alertent sur le « nombre croissant » de contenus « entièrement inventés » et demandent aux réseaux sociaux d'exclure des programmes de monétisation les comptes qui diffusent ces faux. Le ministre allemand de la Culture, Wolfram Weimer, rappelle que le DSA « oblige les plateformes à assumer leurs responsabilités ». Mais à la veille de la commémoration du 27 janvier, aucun géant américain, notamment Meta qui possède Facebook et Instagram, n'avait répondu aux mémoriaux.

TikTok a réagi différemment. Andrea Rungg, directrice de la communication pour l'Allemagne, affirme que la plateforme a « mis en place un processus de modération en trois étapes comprenant la technologie, des modérateurs et la possibilité pour les utilisateurs de signaler des contenus ». Iris Groschek confirme que TikTok veut exclure les comptes incriminés de la monétisation. Astrid Homann note que « TikTok cherche le dialogue ». Rüdiger Mahlo, représentant en Europe de la Jewish Claims Conference, insiste sur un point. « Si quelqu'un demande à ChatGPT combien de personnes ont péri à Auschwitz, l'IA fournira la bonne réponse si les archives de Yad Vashem, du Mémorial de la Shoah et des musées sont en ligne. L'IA se nourrit de ce qui existe sur Internet ». Pour Astrid Homann, le choix est simple. « Si nous n'écrivons pas nous-mêmes l'histoire des camps, d'autres le feront à notre place ».