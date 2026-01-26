Vous utilisez régulièrement le lanceur d'applications, en faisant glisser votre doigt du bas vers le haut de votre écran depuis l'accueil de votre Pixel ? Vous avez sûrement remarqué que le clavier n'apparaissait pas tout de suite et qu'il fallait cliquer sur la barre de recherche pour l'afficher. Pour régler ce souci, ouvrez les paramètres de votre Pixel puis recherchez et activez l'option « Balayez vers le haut pour lancer la recherche ». Gain de temps assuré !