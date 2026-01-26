Les Google Pixel sont reconnus pour leur excellente expérience utilisateur mais il est toujours possible d'aller plus loin. Voici 5 fonctions à connaître absolument.
Malgré quelques bugs un peu agaçants, les Google Pixel sont de plus en plus appréciés par les consommateurs. Alors qu'il prépare la sortie du modèle 10a, le géant Google a déposé un brevet de batterie clipsable qui devrait considérablement augmenter l'autonomie de ses smartphones. En attendant ces nouveautés, vous pouvez toujours améliorer l'expérience de votre téléphone Pixel en activant ces 5 options méconnues.
1. Trouvez plus vite une application
Vous utilisez régulièrement le lanceur d'applications, en faisant glisser votre doigt du bas vers le haut de votre écran depuis l'accueil de votre Pixel ? Vous avez sûrement remarqué que le clavier n'apparaissait pas tout de suite et qu'il fallait cliquer sur la barre de recherche pour l'afficher. Pour régler ce souci, ouvrez les paramètres de votre Pixel puis recherchez et activez l'option « Balayez vers le haut pour lancer la recherche ». Gain de temps assuré !
2. Masquez vos notifications
L'un des grands défauts des Pixel est que les notifications sont beaucoup trop visibles : n'importe qui peut les lire depuis l'écran de verrouillage. Rendez-vous dans « Paramètres » > « Notifications » > « Notifications sur l'écran de verrouillage » puis sélectionnez l'affichage compact et désactivez l'option « Afficher le contenu sensible ».
3. Optimisez le son de vos appels
Parmi les fonctionnalités les moins connues des Pixel, on trouve notamment l'option « Clarté du son ». Cette option boostée à l'intelligence artificielle permet de réduire les bruits de fond et d'améliorer la voix. Elle n'envoie, de plus, aucune donnée à Google. Vous la trouverez dans les réglages, en vous rendant dans « Son et vibreur » > « Clarté du son de l'interlocuteur ».
4. Améliorez la sensibilité de votre écran
Pour éviter la casse, nous sommes nombreux à avoir installé une protection sur nos téléphones. Mais parfois cette couche supplémentaire rend le smartphone moins sensible à nos gestes. Pour compenser cela sur Google Pixel, il suffit d'aller dans « Écran et commandes tactiles » > « Sensibilité tactile » et d'activer le mode Protection d'écran.
5. Ajoutez des apps tierces dans vos paramètres rapides
Les paramètres rapides vous permettent d'activer votre mode Avion, votre Bluetooth et bien d'autres fonctionnalités utiles mais il est aussi possible d'y ajouter des applications tierces pour gagner en productivité. Faites glisser deux fois votre doigt depuis le haut vers le bas de l'écran et cliquez sur l'icône en forme de stylo en bas à droite pour faire des modifications. Faites défiler la liste disponible : vous trouverez, dans la section « Depuis les applis que vous avez installés » plusieurs actions rapides bien utiles.