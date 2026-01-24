Depuis l'entrée en vigueur du Digital Markets Act il y a plus de deux ans, Apple autorise sous contrainte l'existence de boutiques d'applications alternatives à son App Store sur ses appareils vendus dans l'Union européenne. Le modèle économique actuel prévoit une redevance de 50 centimes par installation au-delà du million de téléchargements, applicable aussi bien aux marketplaces tierces qu'aux applications qu'elles distribuent. Face aux critiques, la firme avait annoncé l'an dernier vouloir basculer vers un système de commission de 5 % sur le chiffre d'affaires, présenté par le géant de Cupertino comme moins pénalisant pour les développeurs.

Seulement voilà : cette transition n'a jamais pu se concrétiser. « La Commission européenne refuse de nous laisser mettre en œuvre les changements qu'elle a elle-même réclamés », dénonce Apple dans un communiqué. L'entreprise précise avoir déposé un plan de conformité formel en octobre dernier, resté depuis sans réponse officielle. Pour le constructeur, il s'agit d'une stratégie délibérée : « La CE utilise des tactiques politiques dilatoires pour tromper le public, déplacer les lignes et cibler injustement une entreprise américaine par des enquêtes lourdes et des amendes contraignantes ».