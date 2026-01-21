L'équipe en charge du développement d'Android n'est pas du style à chômer : ces derniers mois, elle a renforcé la protection contre les messages frauduleux, permis aux utilisateurs de savoir quand une app accède à leur localisation, boosté l'autonomie des smartphones et bien plus encore. Elle a aussi pris le temps de remanier l'interface de la recherche vocale Google, une évolution attendue depuis plus de 7 ans.