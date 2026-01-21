Bonne nouvelle : après des années d'attente, Google vient enfin de moderniser la recherche vocale sur Android !
L'équipe en charge du développement d'Android n'est pas du style à chômer : ces derniers mois, elle a renforcé la protection contre les messages frauduleux, permis aux utilisateurs de savoir quand une app accède à leur localisation, boosté l'autonomie des smartphones et bien plus encore. Elle a aussi pris le temps de remanier l'interface de la recherche vocale Google, une évolution attendue depuis plus de 7 ans.
Google améliore enfin sa recherche vocale
Disponible depuis la barre Google, la recherche vocale permet aux utilisateurs d'interroger Google Search et d'obtenir des réponses à haute voix. Elle permet également de fredonner un air à son portable pour retrouver le titre d'un morceau. Fin 2018, Google avait commencé à travaille sur une refonte de cette fonctionnalité qui a, depuis, été testée par une poignée d'utilisateurs.
Il faut croire que le géant de la Tech est enfin satisfait de ses avancées puisqu'il vient de démarrer le déploiement global de cette mise à jour. Repérée par l'équipe de 9To5Google, elle inclut plusieurs nouveautés :
- Le logo Google est désormais visible dans l'interface ;
- Le mode sombre a été amélioré et modernisé ;
- Un arc coloré, inspiré de la recherche IA, a été intégré ;
- Le bouton « Rechercher une chanson » est désormais plus visible ;
- Un nouveau texte « Jouer, chanter, fredonner » remplace l'ancienne animation en forme de globe ;
- Un raccourci menant vers un historique de recherches musicales est également disponible.
Une évolution en cours de déploiement pour tous les utilisateurs
Google a également inclut dans sa recherche vocale un nouveau menu, disponible en cliquant sur trois petits points en haut à droite de l'écran. Il permet aux utilisateurs de paramétrer la fonctionnalité et :
- D'activer ou de désactiver la synthèse vocale ;
- De choisir la langue à utiliser ;
- De sélectionner une voix parmi 4 options, nommées Cosmo, Neso, Terra et Cassini.
Cette mise à jour est intégrée à la version stable 17.1 et à la version bêta 17.2 de l'application Google. Le déploiement étant encore en cours, il est possible qu'elle n'apparaisse pas tout de suite sur vos smartphones Android. Si vous êtes pressés de découvrir ces nouveautés, vous pouvez toujours faire un tour par le Play Store pour télécharger l'appli.