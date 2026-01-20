Du smartphone pliant capable de résister aux jets d'eau chaude aux écouteurs transformés en bijoux de joaillerie en passant par le routeur Wi-Fi 7 qu'on ne cache plus, la cuvée 2026 de Huawei s'affiche comme une démonstration de force esthétique et technique. Présentation.
Huawei ouvre l'année 2026 pied au plancher. Pas de gros chamboulement dans les gammes, mais une démonstration de savoir-faire très assumée, pensée comme une vitrine technologique et stylistique. Au programme : un smartphone pliant premium qui mise autant sur la photo que sur la robustesse, un routeur Wi-Fi 7 qui revendique son statut d'objet déco, une tablette orientée écriture et productivité, et des écouteurs open-ear qui flirtent ouvertement avec la joaillerie. Bref, Huawei sort ses plus beaux atours pour mieux nous séduire.
Mate X7 : le pliable qui veut rassurer autant qu'impressionner
Outre les écouteurs FreeClip 2 (que nous avons déjà pu tester en avant-première et que nous aborderons un peu plus bas dans cet article), la véritable star de cette première conférence de presse 2026 était clairement le Mate X7. Un smartphone pliant qui cherche moins à éblouir qu'à faire oublier qu'il l'est.
Le design donne le ton, avec un bloc photo baptisé Time Space Gate qui tranche avec les traditionnels modules circulaires. Mais c'est surtout sur la durabilité que Huawei appuie fort, un terrain encore sensible pour les smartphones pliants. Verre Crystal Armor renforcé, charnière repensée avec davantage de composants en acier, écran interne multicouche intégrant un matériau à comportement non newtonien pour mieux absorber les pressions… Huawei empile les arguments. Surtout, le Mate X7 revendique une certification IP58/IP59, rare sur ce format, y compris face aux jets d'eau chaude.
Le smartphone pliant Huawei Mate X7. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Déplié, le Mate X7 ne fait que 4,5 mm d'épaisseur pour 236 grammes, il embarque un écran Oled interne de 8 pouces (diagonale de 20,3 cm) avec une définition de 2 210 points par 2 416, l'écran Oled externe fait quant à lui 6,5 pouces (16,5 cm) de diagonale avec une définition de 1080 points par 2 444. Les deux dalles sont LTPO 2.0 (1 à 120 Hz) et possèdent une luminosité qui grimperait respectivement jusqu'à 2 500 et 3 000 nits en extérieur.
Le smartphone pliant Huawei Mate X7 vu sous tous les angles. ©Nicolas Guyot pour Clubic
La photo reste le terrain historique de Huawei. Capteur principal de 50 mégapixels (Mpx) à ouverture variable sur dix niveaux, téléobjectif 50 Mpx capable de macro avec zoom optique 3,5x, ultra grand-angle de 40 Mpx et capteur Ultra-Chroma dédié à la gestion des couleurs, l'optique prime ici sur l'algorithme. Le Mate X7 est annoncé à 2 099€ (toujours sans 5G ni Android doté de services Google), en noir ou en rouge cuir vegan.
Wi-Fi Mesh X3 Pro Suite : un routeur Wi-Fi 7 qui s'affiche, mais qui a oublié les 6 GHz…
Autre surprise de ces nouveautés 2026, Huawei décide de faire du routeur un objet que l'on n'a plus besoin de cacher. Le Wi-Fi Mesh X3 Pro Suite adopte un design transparent et lumineux, presque sculptural. Un choix esthétique qui n'est pas qu'un caprice. La marque explique avoir dû repenser entièrement la structure des antennes pour rendre l'objet quasi transparent et original sans exposer de composants disgracieux. Les antennes se cachent ainsi dans l'étonnant pic montagneux au cœur du boîtier. On croirait presque à un hologramme ou à un élément de décor d'une attraction de Disneyland.
Techniquement, on est sur du Wi-Fi 7 avec support de la 4K-QAM et une architecture multi-bandes capable de servir un appareil sur deux largeurs de bande simultanément (2,4 et 5GHz, les 6 GHz sont aux abonnés absents). L'éclairage, pilotable via l'application AI Life, peut suivre des scénarios (météo locale, lever et coucher du soleil, teintes fixes), tandis que des commandes tactiles prennent place au sommet. À noter, pour les usages intensifs, la présence d'un refroidissement actif sur l'unité principale afin de maintenir les performances, notamment en jeu. Prix d'appel : 249€.
MatePad 11.5 S 2026 : la tablette qui soigne l'écriture et le confort visuel
Plus sage, mais sans être banale, la tablette MatePad 11.5 S 2026 vise le milieu de gamme avec un positionnement clair : écrire, lire et travailler confortablement. Châssis unibody en aluminium, seulement 6,1 mm d'épaisseur pour un peu plus de 500 grammes avec une finition mate soignée.
L'écran LCD 11,5 pouces (29,2 cm de diagonale) affiche une définition de 1840 points par 2800, un taux de rafraîchissement adaptatif de 30 à 144 Hz et un format 3:2 bien adapté à la productivité. La vraie nouveauté se situe dans le traitement Ultra-clear PaperMat conçu pour conserver l'effet anti-reflets et la sensation papier sans le grain parfois trop marqué des précédentes générations. Compatible avec le stylet M-Pencil Pro (gestes, retour haptique, rotation), la tablette est annoncée à partir de 399€.
FreeClip 2 : les écouteurs ouverts deviennent accessoires de mode
Avec les écouteurs FreeClip 2, Huawei assume pleinement l'open-ear comme usage du quotidien. Ces écouteurs always-on se veulent discrets, légers (11% de moins que la génération précédente) et confortables au long cours. L'étui aussi se fait plus compact, tandis que l'autonomie atteindrait jusqu'à 38 heures avec le boîtier, 9 heures sur les écouteurs, et signalons la présence d'une charge rapide capable d'offrir trois heures d'écoute en dix minutes. Pour en savoir plus, nous vous invitons d'ailleurs à lire notre test publié ce matin.
- Son puissant et ouvert
- Confort idéal, gauche/droite automatique
- Kit mains-libres utilisable en toutes circonstances
Huawei nous réservait toutefois une petite surprise lors de sa conférence de presse avec l'annonce de sa collaboration avec la Maison Les Néréides qui proposera à la vente d'élégants et originaux charms décoratifs (fleur de cerisier, cerise, iris), transformant les FreeClip 2 en véritable accessoire de mode. Prix annoncé des écouteurs : 199€, les charms commencent à partir de 80€ (bijoux iris).
L'instant one more thing de l'événement presse était, lui, nettement plus bling-bling avec l'annonce de la Watch Ultimate Design Royal Gold. Boîtier en alliage premium, lunette en céramique violette enrichie en terres rares, incrustations d'or 18 et 24 carats… Huawei joue clairement la carte de l'objet de collection avec sa montre connectée haut de gamme. Le prix suit la même logique : 3 299€. Et même sans avoir le monopole du goût, difficile d'imaginer cette toquante trouver son public sous nos latitudes.