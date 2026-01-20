Huawei ouvre l'année 2026 pied au plancher. Pas de gros chamboulement dans les gammes, mais une démonstration de savoir-faire très assumée, pensée comme une vitrine technologique et stylistique. Au programme : un smartphone pliant premium qui mise autant sur la photo que sur la robustesse, un routeur Wi-Fi 7 qui revendique son statut d'objet déco, une tablette orientée écriture et productivité, et des écouteurs open-ear qui flirtent ouvertement avec la joaillerie. Bref, Huawei sort ses plus beaux atours pour mieux nous séduire.

Mate X7 : le pliable qui veut rassurer autant qu'impressionner

Outre les écouteurs FreeClip 2 (que nous avons déjà pu tester en avant-première et que nous aborderons un peu plus bas dans cet article), la véritable star de cette première conférence de presse 2026 était clairement le Mate X7. Un smartphone pliant qui cherche moins à éblouir qu'à faire oublier qu'il l'est.