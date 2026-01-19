Après la fuite du code du panneau StealC, CyberArk Labs a analysé l’interface utilisée pour gérer les campagnes et consulter les données remontées par les infections. Les chercheurs disent y avoir découvert une faille XSS dans le panneau d’administration, permettant d’exécuter du code dans le navigateur d’un opérateur déjà connecté, sans accès côté serveur.

Cette exécution leur aurait ensuite permis de collecter des empreintes liées à l’environnement de connexion, comme l’affichage, les langues ou le fuseau horaire, afin de recouper plusieurs sessions et les rattacher à un même opérateur.

Mais surtout, les chercheurs affirment avoir pu récupérer des cookies de connexion encore valides, et s’en servir pour reprendre des sessions depuis leurs propres machines. Pour un stealer dont le fonds de commerce repose sur le détournement de comptes, ça fait désordre.