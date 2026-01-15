Microsoft fait tomber RedVDS, l’une des plateformes derrière la flambée des arnaques en ligne.

Dans le détail, RedVDS commercialisait des machines virtuelles Windows pilotables via Remote Desktop, avec des droits administrateur complets et sans limite d’usage. Pour 24 dollars par mois, réglés en cryptomonnaie, les cybercriminels disposaient ainsi d’un poste distant prêt à l’emploi, renouvelable à volonté, depuis lequel ils pouvaient orchestrer leurs opérations malveillantes de A à Z. Un caractère volatil idéal, qui permettait de multiplier les campagnes, de remplacer rapidement une machine dès qu’elle était repérée, et de brouiller les indicateurs techniques nécessaires à l’attribution des attaques.

L’infrastructure elle-même ne s’appuyait sur aucun serveur propriétaire, mais sur des instances louées auprès d’hébergeurs tiers répartis entre les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, le Canada ou encore les Pays-Bas, ce qui permettait de provisionner des adresses IP proches géographiquement des cibles visées et de contourner plus facilement certains contrôles basés sur la localisation. Dans ces conditions, le trafic se fondait dans celui de centres de données légitimes, et l’identification du service dépendait moins de l’origine apparente des connexions que d’indicateurs plus subtils.

Au bout du compte, c’est ce que Microsoft a fini par isoler. Au fil de son enquête, l’éditeur a constaté que l’ensemble des machines virtuelles utilisées reposait sur une seule image Windows Server 2022, clonée sans personnalisation, de sorte que toutes partageaient le même nom d’hôte, WIN-BUNS25TD77J, et des identifiants système identiques. Un choix dicté par la rapidité de déploiement et la réduction des coûts, mais qui a fini par fournir des marqueurs communs qu’il a ensuite été possible de recouper, ce qui a permis aux équipes de Microsoft Threat Intelligence de relier entre elles des campagnes menées par des acteurs distincts.