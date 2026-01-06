Selon CloudSEK, RondoDox aurait commencé à scanner des serveurs Next.js susceptibles d’être vulnérables à React2Shell autour du 8 décembre, avant de déployer ses premières charges utiles quelques jours plus tard. L’activité se serait ensuite rapidement intensifiée, à raison d’une quarantaine de tentatives d’exploitation recensées en moins d’une semaine.

Pour comprendre pourquoi ces serveurs sont devenus des cibles privilégiées, il faut revenir sur ce qu’est Next.js. Pour la faire courte, il s’agit d’un framework de développement web basé sur React, très utilisé pour créer des sites et applications dynamiques modernes.

On rappellera ici que sur un site web statique, le serveur renvoie surtout des fichiers déjà prêts, et le navigateur se charge de les afficher. Avec Next.js, en revanche, une partie du traitement est réalisée côté serveur, qui ne se contente plus de renvoyer des fichiers déjà préparés, mais peut aussi générer des pages à la volée, exécuter des fonctions, traiter des formulaires, appeler des services internes ou dialoguer avec une base de données. Autrement dit, le serveur exécute du code, et si un attaquant parvient à y injecter le sien, il peut détourner le service ou l’application pour y déployer des malwares. Chose que permet l’exploitation de React2Shell, vulnérabilité critique d’exécution de code à distance dans l’écosystème React Server Components et les implémentations qui l’embarquent, dont Next.js.

Revenons à RondoDox. Une fois un serveur Next.js compromis, CloudSEK indique que le botnet déploie plusieurs composants, parmi lesquels un mineur de cryptomonnaies, destiné à exploiter les ressources de la machine pour générer des revenus immédiats, ainsi qu’un module plus structurel, baptisé bolts, qui agit comme un chef d’orchestre local. Objectifs : supprimer les malwares concurrents pour éviter qu’un autre botnet ne prenne sa place sur les hôtes infectés, assurer la persistance en relançant automatiquement ses différents composants malveillants, récupérer d’autres charges utiles depuis son infrastructure C2, et tuer toutes les 45 secondes les processus qui ne figurent pas sur sa liste blanche, ce qui peut aussi perturber certains outils de sécurité présents sur le serveur.