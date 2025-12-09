Pour comprendre de quoi il retourne, il faut savoir que Cloudflare administre un pare-feu web applicatif, ou WAF, chargé d’inspecter le trafic qui transite par son infrastructure. C’est lui qui analyse chaque requête pour y repérer des charges malveillantes ou des tentatives d’exploitation avant qu’elles n’atteignent les sites et services protégés par Cloudflare. Pour effectuer ces contrôles, il place en mémoire une partie des données envoyées par les internautes et par les services en interaction avec ces sites, ce qui lui permet d’examiner leur contenu. Jusqu’à présent, ce tampon était limité à 128 Ko, valeur suffisante pour la plupart des usages courants.

La semaine dernière, Cloudflare a identifié une faille critique dans React Server Components, référencée CVE-2025-55182. Dans les grandes lignes, ces composants côté serveur, utilisés par React et des frameworks comme Next.js, permettent de précharger une partie des pages web avant qu’elles ne s’affichent dans le navigateur pour améliorer leur rapidité et leur fluidité. Or, le protocole chargé d’échanger les données entre ces composants peut accepter des requêtes volumineuses, ce qui peut permettre à des attaquants d’envoyer des charges malveillantes suffisamment importantes pour tenter d’exploiter la vulnérabilité et déclencher une exécution de code à distance sur des sites intégrant des versions vulnérables de React ou de Next.js.

Pour augmenter ses chances de repérer ces tentatives d’exploitation, Cloudflare a donc élargi la taille du tampon utilisé par son WAF. La limite de 128 Ko est progressivement passée à 1 Mo, ce qui devait permettre d’inspecter des charges autrement trop importantes pour être analysées correctement.

Mais les choses se sont compliquées lorsque les équipes ont découvert que l’outil chargé de valider la configuration du WAF ne prenait pas en charge la nouvelle limite. Comme ce dispositif sert uniquement aux tests internes et n’a aucun impact sur le trafic client, Cloudflare a finalement choisi de le désactiver via le système de configuration générale, qui répercute les changements immédiatement sur l’ensemble de l’infrastructure plutôt que de les diffuser graduellement. Cette mise à jour rapide a alors touché des serveurs reposant encore sur une ancienne génération de proxys (FL1), incapables d’interpréter la nouvelle configuration, ce qui les a fait planter. Résultat, une bonne partie visible de l’Internet mondial à genoux.

La cause de la panne a finalement été identifiée et les modifications annulées, si bien que 25 minutes après le début de l'incident, le trafic était à nouveau routé sans problème. Un retour à la normale nettement plus rapide que celui de la panne de novembre.