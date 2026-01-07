Lenovo était déjà bien occupé à réinventer les serveurs cloud et à préparer sa nouvelle console portable, mais le fabricant chinois a bien d'autres idées en tête. Alors que sa filiale, Motorola, a présenté son nouvel object connecté, Projet Maxwell, lors du CES 2026, il en a profité pour présenter un nouvel assistant IA qui devrait beaucoup faire parler de lui. Explications.