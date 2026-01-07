Lenovo a surpris son monde au CES 2026 en dévoilant une intelligence personnelles multiplateforme, Qira.
Lenovo était déjà bien occupé à réinventer les serveurs cloud et à préparer sa nouvelle console portable, mais le fabricant chinois a bien d'autres idées en tête. Alors que sa filiale, Motorola, a présenté son nouvel object connecté, Projet Maxwell, lors du CES 2026, il en a profité pour présenter un nouvel assistant IA qui devrait beaucoup faire parler de lui. Explications.
Qira, une IA intégrée au cœur du système Lenovo
Lenovo vient de dévoiler Qira, une « intelligence ambiante intégrée unique et multiplateforme conçue pour redéfinir la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils, applications et services numériques ». La technologie, disponible au sein des ordinateurs et tablettes Lenovo mais également dans les smartphones Motorola, devrait permettre à l'utilisateur d'utiliser l'IA sur l'ensemble de ses appareils, et ce, sans jamais perdre le contexte de ses demandes.
Cette avancée place l'intelligence artificielle non plus au niveau des applications mais du système et il sera possible d'interagir avec elle « en continu et de façon naturelle ». Qira sera disponible partout et tout le temps, même en mode hors-ligne, et il ne sera pas nécessaire de lancer un chatbot pour y accéder.
Comme l'explique l'annonce, « en partageant des expériences avec vous au fil du temps, elle apprend vos intentions, anticipe vos besoins et agit de manière naturelle et personnalisée. » Une base de connaissances unifiée sera notamment constituée au fur et à mesure.
Quid de la confidentidalité, me direz-vous ? Lenovo privilégie une approche « sécurisée, éthique et responsable » : Qira ne collectera aucune donnée sans autorisation de l'utilisateur et « son architecture d'IA hybride (privilégiera) le traitement local des données personnelles. »
Une grande variété de fonctions pour simplifier le quotidien
Du côté des fonctionnalités, Lenovo s'est montré plutôt généreux : l'IA pourra faire des suggestions proactives en se basant sur les activités de l'utilisateur, accomplir des tâches, orchestrer différentes apps et appareils, rédiger ou modifier des textes, faire des résumés, des transcriptions, des traductions, générer ou transformer des visuels et bien plus encore. Un simple « Hey Qira » ou un appui sur un bouton dédié permettra d'activer la technologie.
Pour assurer son succès, Lenovo a également tissé une multitude de partenariats avec Microsoft, Stability AI, Notion, Perplexity ou encore Expedia Group. De nombreuses intégrations de services sont donc à prévoir et viendront enrichir l'expérience des utilisateurs.
L'IA Qira sera déployée sur une sélection d'appareils Lenovo durant le premier trimestre 2026. Les appareils Motorola compatibles accéderont un peu plus tard à cette avancée. On ne sait pas pour vous, mais il nous tarde de voir si cette évolution sera à la hauteur de ses promesses !