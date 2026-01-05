En 2018, le groupe taïwanais a dû procéder à une restructuration en profondeur de son activité smartphone, accompagnée de lourdes pertes financières. À l'issue de cet épisode, Asus a fait le choix de réduire drastiquement la voilure, en abandonnant le marché de masse pour se concentrer sur des segments plus niches : les modèles premium et surtout, le gaming.