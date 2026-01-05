Si vous êtes un amateur de smartphones Asus, nous avons une mauvaise nouvelle pour vous. La marque taïwanaise a renoncé à tout lancement de nouvel appareil cette année… Et cette décision n'a rien d'anodin.
L'année dernière, Asus lançait le Zenfone 12 Ultra, on pouvait donc logiquement s'attendre à l'arrivée de son successeur, le Zenfone 13 Ultra, en 2026. Mais ce n'est plus au goût du jour, d'après une enquête menée par DigiTimes. Car en réalité, le contructeur a décidé de mener une vaste réorganisation de son activité.
Pas de nouveaux modèles
Si la rumeur d'un arrêt total de la division mobile d'Asus a circulé après que des distributeurs taïwanais ont indiqué ne plus pouvoir se fournir en smartphones Asus, mais le constructeur a démenti. L'activité continue, oui, mais sans nouveaux modèles.
Concrètement, cela signifie que le suivi des appareils existants est maintenu, notamment les mises à jour logicielles, le service après vente, et les garanties, qui resteront pleinement assurés pour les utilisateurs de Zenfone 12 Ultra et de la gamme ROG Phone.
Quant à la suite, un ROG Phone 10 serait bien en préparation, selon une fuite remontant à novembre 2025. Mais depuis, aucune information supplémentaire n'a filtré et Asus n'a rien confirmé officiellement à ce stade.
Une tendance qui se confirme
Ce coup d'arrêt s'inscrit dans une tendance déjà bien connue du marché mobile. Après avoir rencontré un certain succès dans les années 2000 et 2010 grâce à des Zenfone positionnés sur l'entrée et le milieu de gamme, Asus a progressivement vu sa part de marché s'éroder sous la pression croissante des constructeurs chinois, plus agressifs sur les prix et plus rapides dans leurs cycles d'innovation.
En 2018, le groupe taïwanais a dû procéder à une restructuration en profondeur de son activité smartphone, accompagnée de lourdes pertes financières. À l'issue de cet épisode, Asus a fait le choix de réduire drastiquement la voilure, en abandonnant le marché de masse pour se concentrer sur des segments plus niches : les modèles premium et surtout, le gaming.
Les difficultés d'Asus reflètent une réalité apparente pour les acteurs historiquement ancrés dans le PC : ils peinent, en général, à s'imposer durablement dans le smartphone. Acer en est l'exemple le plus parlant.