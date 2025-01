Par l'intermédiaire de son compte X (anciennement Twitter), la société Asus a révélé la date de lancement de son futur smartphone haut de gamme : le Zenfone 12 Ultra. C'est donc à partir du jeudi 6 février que les amateurs pourront se ruer sur le nouveau fleuron de la marque, puisque c'est ce même jour qu'il sera présenté. Sur le papier, il promet d'ores et déjà de s'imposer comme le digne héritier de son prédécesseur : le Zenfone 11 Ultra.

En effet, le nouveau fleuron d'Asus devrait embarquer un écran OLED de 6,78 pouces, jusqu'à 16 Go de RAM et un espace de stockage pouvant atteindre 1 To. L'appareil sera propulsé par le processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm et alimenté par une imposante batterie de 5 800 mAh compatible avec la charge rapide 65W. Côté photo, le smartphone disposera d'un triple module arrière composé d'un capteur principal de 50 MP, d'un ultra grand-angle de 13 MP et d'un objectif macro de 5 MP, avec la possibilité d'enregistrer des vidéos en 4K.