Asus lance le Zenfone 11 Ultra… et balaie une nouvelle fois les smartphones petit format

Bien sûr dopé au Snapdragon 8 Gen 3, le Zenfone 11 Ultra peut être configuré avec 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5 et entre 256 Go et 512 Go de stockage. Sa batterie affiche par ailleurs une capacité conséquente de 5500 mAh. Elle est rechargeable à 65W mais, nouveauté, le chargeur n'est plus fourni dans la boîte. Comme quoi tout le monde y passe. Oh, tant qu'on y pense : la prise jack, elle, fait de la résistance. Les audiophiles de l'assistance peuvent souffler.