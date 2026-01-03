LibreOffice Viewer s’appuie sur le moteur de rendu utilisé sur les versions de bureau de LibreOffice afin d’assurer une bonne compatibilité des documents. L’application ouvre les fichiers au format Open Document (ODT, ODS, ODP, ODG), ainsi que les documents Microsoft Office récents (DOCX, XLSX, PPTX) et plus anciens (DOC, XLS, PPT). Si des fonctions d’édition sont présentes, elles restent néanmoins pour le moment limitées.

L’application apparaît sous la forme d’une fenêtre flottante dans l’espace virtuel, comme le navigateur par défaut des casques ou les outils bureautiques de Microsoft déjà disponibles sur Quest. Le portage n’introduit pas d’interface spécifique ni de fonctionnalités particulières par rapport à la version Android, l’objectif étant avant tout de permettre la consultation des fichiers dans cet environnement immersif.