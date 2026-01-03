LibreOffice entre officiellement dans l’univers de la réalité virtuelle grâce à une application dédiée aux casques Meta Quest. Elle permet d’ouvrir et de consulter des documents sans dépendre d’une connexion internet, tout en s’intégrant à l’écosystème développé par Meta.
Pendant que Microsoft avançait ses pions sur les casques Quest en y installant ses applications Office, LibreOffice restait jusqu'ici en retrait. Longtemps absente de cet environnement, la suite bureautique open source franchit aujourd’hui le pas. La Document Foundation annonce en effet l’arrivée de LibreOffice Viewer dans l’écosystème Meta, marquant l’entrée officielle du projet open source dans l’univers de la réalité virtuelle.
LibreOffice fait son entrée dans la réalité virtuelle
LibreOffice Viewer s’appuie sur le moteur de rendu utilisé sur les versions de bureau de LibreOffice afin d’assurer une bonne compatibilité des documents. L’application ouvre les fichiers au format Open Document (ODT, ODS, ODP, ODG), ainsi que les documents Microsoft Office récents (DOCX, XLSX, PPTX) et plus anciens (DOC, XLS, PPT). Si des fonctions d’édition sont présentes, elles restent néanmoins pour le moment limitées.
L’application apparaît sous la forme d’une fenêtre flottante dans l’espace virtuel, comme le navigateur par défaut des casques ou les outils bureautiques de Microsoft déjà disponibles sur Quest. Le portage n’introduit pas d’interface spécifique ni de fonctionnalités particulières par rapport à la version Android, l’objectif étant avant tout de permettre la consultation des fichiers dans cet environnement immersif.
LibreOffice Viewer utilisable hors ligne sur les casques Quest
Contrairement aux applications Word, Excel et PowerPoint proposées par Microsoft sur les casques Quest, qui servent essentiellement d’accès aux versions web et nécessitent une connexion permanente, LibreOffice Viewer fonctionne sans internet. Cette indépendance constitue donc un avantage pratique pour continuer à consulter ses documents même en cas de coupure réseau ou d’indisponibilité des services en ligne.
L’application peut être téléchargée depuis le site de Meta et fonctionne sur plusieurs modèles : Meta Quest 3S, Quest 3, Quest Pro et Quest 2. Sur ce dernier, notez toutefois que la définition d’affichage, plus basse, peut rendre la lecture prolongée inconfortable, avec un risque de fatigue visuelle plus marqué que sur les autres modèles.