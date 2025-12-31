Des informations non classifiées certes, mais qui pourraient permettre à un adversaire de mieux cibler des infrastructures spatiales grâce à des données de simulation et télémétriques. Car depuis plusieurs jours, un hacker menace l'ESA de divulguer des documents confidentiels. Il affirme, en outre, avoir en sa possession des identifiants intégrés directement dans le code, ainsi que des dossiers de code source et des chaînes de déploiement.