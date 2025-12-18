Ce n'est pas tous les jours qu'Amazon sort du bois pour pointer du doigt une menace cybernétique. Cette semaine, la branche cloud du mastodonte de la vente en ligne (Amazon Web Services) a publié une longue note sur les quatre années d'activités sournoises menées par des hackers russes contre des infrastructures critiques occidentales. L'équipe de sécurité d'AWS attribue avec une forte certitude cette campagne au groupe Sandworm, affilié au renseignement russe. Les experts reviennent notamment sur le changement de braquet tactique de ce collectif, à savoir moins de vulnérabilités sophistiquées, et davantage de portes laissées ouvertes par négligence.