L'équipe a aussi mis à disposition une petite flèche cliquable, qui permet d'indiquer la direction de la capture (de gauche à droite ou de droite à gauche en mode portrait et de haut en bas ou de bas en haut en mode paysage). Il est aussi possible de modifier ce paramètre en cliquant sur la roue crantée visible en bas à gauche de l'écran, une fois la fonction Panorama sélectionnée.