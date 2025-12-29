Google a amélioré le mode Panorama au sein des Google Pixel 8. L'objectif ? Permettre aux utilisateurs de produire des images de haute qualité, et ce, même avec une faible luminosité.
Google a enfin rencontré le succès qu'il espérait avec les Google Pixel 10 et la firme ne lésine pas sur les mises à jour pour booster ces smartphones : optimisation de la fluidité, nouveau pilote graphique, correction de bugs, retouche d'images améliorée et bien d'autres nouveautés ont été déployées. Google n'oublie pas non plus ses anciens modèles : une fonction très pratique vient d'arriver sur les Pixel 8.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Google améliore le mode Panorama des Pixel 8
En 2023, Google a mis fin au mode Photo Sphere, une fonction qui permettait d'assembler facilement plusieurs images. Cette dernière avait notamment inspiré le mode Panorama des Google Pixel 9, lancé en août 2024 en même temps que ces smartphones. Bonne nouvelle : cet outil est désormais disponible au sein des Pixel 8. Il semble, en effet avoir été discrètement inclus dans la version 10.2 du module photo.
Avant, la fonction Panorama se basait sur la vidéo pour scanner les différents éléments d'une scène. Mais Google a eu une idée ingénieuse pour capturer plus de données : « utiliser le pipeline HDR+ et le pipeline photo de Pixel pour créer des panoramas photo assemblés, tirant pleinement parti des capacités de l'appareil photo Pixel. »
Le nouveau mode Panorama des Pixel 8 est donc plus fluide mais aussi bien plus détaillé.
Comment utiliser cette fonctionnalité ?
Les propriétaires de Pixel 8 peuvent accéder à cette amélioration en sélectionnant tout simplement le mode Panorama de leur appareil photo. Pour parfaire les prises de vues, Google a notamment intégré dans cet outil un aperçu, disponible en haut de l'écran, ainsi qu'un indicateur de niveau.
- L’écran impeccable, alliant luminosité et fluidité
- Les excellentes capacités photographiques
- Les performances globales très solides
L'équipe a aussi mis à disposition une petite flèche cliquable, qui permet d'indiquer la direction de la capture (de gauche à droite ou de droite à gauche en mode portrait et de haut en bas ou de bas en haut en mode paysage). Il est aussi possible de modifier ce paramètre en cliquant sur la roue crantée visible en bas à gauche de l'écran, une fois la fonction Panorama sélectionnée.
À noter : si vous souhaitez faire des captures en basse lumière, vous aurez aussi la possibilité d'activer la vision de nuit dans les réglages du nouveau mode.