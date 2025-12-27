Nvidia réorganise son activité cloud. DGX Cloud quitte le marché commercial et rejoint les équipes internes d’ingénierie. L’entreprise abandonne la concurrence directe avec AWS, Google et Microsoft et transforme le service en outil pour la R&D et le soutien aux partenaires.
Souvenez-vous, en mars 2023, Jensen Huang présente DGX Cloud lors de la conférence annuelle de Nvidia. L’entreprise propose alors un accès direct à ses GPU, avec un environnement entièrement contrôlé et des performances supérieures à celles des clouds classiques. Le service vise à établir un contact direct avec les développeurs d’IA et à tester les capacités des puces avant qu’elles ne soient utilisées par les hyperscalers, fournisseurs maouss costaud de services cloud.
Deux ans plus tard, Nvidia a profondément revu son scénario. La division cloud rejoint l’organisation d’ingénierie et d’opérations sous la direction de Dwight Diercks, vice-président senior de l’ingénierie logicielle. Plusieurs cadres changent de poste et d’autres quittent l’entreprise, dont Alexis Black Bjorlin, qui cherche désormais un nouveau rôle en interne. DGX Cloud continue de bénéficier d’investissements, mais son utilisation se concentre désormais sur la R&D interne et le soutien aux partenaires.
Une ambition cloud freinée par les réalités du marché et les attentes des clients
DGX Cloud utilise des serveurs loués auprès des grands fournisseurs de cloud, configurés selon les standards de Nvidia. L’entreprise met en avant quelques clients, dont ServiceNow, SAP et Amdocs, pour démontrer la capacité de la plateforme. Google, Microsoft et Amazon développent leurs propres puces et peuvent diminuer la dépendance aux GPU Nvidia.
Mais la plateforme se heurte rapidement à des obstacles. Les serveurs s’exécutent sur des infrastructures différentes. Une solution appliquée chez AWS ne fonctionne pas forcément chez Google ou Microsoft. Les équipes support doivent gérer ces écarts permanents. Plusieurs anciens employés confirment que DGX Cloud attire moins de clients que prévu. Les performances seules ne suffisent pas à convaincre des entreprises déjà engagées ailleurs.
Pourtant, Nvidia doit composer avec une situation complexe. Elle vend l’essentiel de ses puces aux hyperscalers qu’elle pourrait concurrencer. Une montée en puissance trop rapide de DGX Cloud risquerait de froisser ces clients clés. En parallèle, le groupe soutient financièrement CoreWeave et Lambda, deux fournisseurs spécialisés qui utilisent eux aussi des serveurs Nvidia. DGX Cloud se retrouve pris entre les ambitions du projet et la nécessité de maintenir de bonnes relations commerciales avec ses clients principaux.
Les difficultés techniques s’ajoutent à cette équation commerciale. Les différences d’infrastructures compliquent le support et l’optimisation des performances. Les ingénieurs doivent adapter les solutions aux conditions de chaque fournisseur, ce qui ralentit le déploiement et limite l’adoption par de nouveaux clients. Cette combinaison de contraintes techniques et stratégiques explique en grande partie le recentrage de DGX Cloud.
DGX Cloud transformé en outil interne pour la R&D et les partenaires
Au fil de l’année, Nvidia réoriente DGX Cloud. La division cloud est intégrée à l’organisation d’ingénierie et d’opérations, sous la direction de Dwight Diercks. L’équipe, composée de plusieurs centaines de personnes, travaille principalement pour les besoins internes. La plateforme sert à développer et tester des modèles d’IA open source, à expérimenter de nouvelles architectures matérielles et logicielles, et à valider des solutions avant de les proposer aux partenaires.
Le service DGX Cloud Lepton s’intègre dans la même logique. Il permet aux fournisseurs de cloud de proposer la capacité de calcul inutilisée de leurs serveurs Nvidia via une plateforme gérée par le constructeur. Le lancement du service a été difficile, ce qui a accéléré son transfert vers les équipes internes.
Un porte-parole résume la position actuelle : « Nous continuerons d’investir dans DGX Cloud afin de fournir une infrastructure de pointe pour la recherche et le développement, et d’offrir à nos partenaires cloud les logiciels nécessaires à leur réussite ».
Nvidia garde ainsi un pied dans le cloud, mais sur un périmètre limité. L’entreprise prévoit jusqu’à 26 milliards de dollars d’investissements pour louer des serveurs équipés de GPU Nvidia auprès de fournisseurs comme AWS ou Google. Avant ce recentrage, Nvidia avait également indiqué à ses investisseurs un potentiel théorique de 150 milliards de dollars de revenus pour ses activités cloud.