DGX Cloud utilise des serveurs loués auprès des grands fournisseurs de cloud, configurés selon les standards de Nvidia. L’entreprise met en avant quelques clients, dont ServiceNow, SAP et Amdocs, pour démontrer la capacité de la plateforme. Google, Microsoft et Amazon développent leurs propres puces et peuvent diminuer la dépendance aux GPU Nvidia.

Mais la plateforme se heurte rapidement à des obstacles. Les serveurs s’exécutent sur des infrastructures différentes. Une solution appliquée chez AWS ne fonctionne pas forcément chez Google ou Microsoft. Les équipes support doivent gérer ces écarts permanents. Plusieurs anciens employés confirment que DGX Cloud attire moins de clients que prévu. Les performances seules ne suffisent pas à convaincre des entreprises déjà engagées ailleurs.

Pourtant, Nvidia doit composer avec une situation complexe. Elle vend l’essentiel de ses puces aux hyperscalers qu’elle pourrait concurrencer. Une montée en puissance trop rapide de DGX Cloud risquerait de froisser ces clients clés. En parallèle, le groupe soutient financièrement CoreWeave et Lambda, deux fournisseurs spécialisés qui utilisent eux aussi des serveurs Nvidia. DGX Cloud se retrouve pris entre les ambitions du projet et la nécessité de maintenir de bonnes relations commerciales avec ses clients principaux.

Les difficultés techniques s’ajoutent à cette équation commerciale. Les différences d’infrastructures compliquent le support et l’optimisation des performances. Les ingénieurs doivent adapter les solutions aux conditions de chaque fournisseur, ce qui ralentit le déploiement et limite l’adoption par de nouveaux clients. Cette combinaison de contraintes techniques et stratégiques explique en grande partie le recentrage de DGX Cloud.