Alors qu'Apple et Samsung se sont cassé les dents sur l'iPhone Air et le Galaxy S25 Edge, Honor pourrait lancer son smartphone ultrafin. Simple caprice de vouloir être troisième acteur, ou réelle intention de percer ?
Honor s'apprête à entrer sur le segment des smartphones premium compacts avec le Magic 8 Air, selon des informations publiées par le leaker RODENT950 sur X. Ce modèle constituerait une déclinaison de la gamme premium Magic 8, avec un positionnement orienté vers la finesse du châssis.
Bye bye Qualcomm, bonjour MediaTek
La fuite la plus notable concerne le choix du SoC (processeur du smartphone). Honor abandonnerait Qualcomm au profit de MediaTek, en intégrant le Dimensity 9500 plutôt que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 présent dans les autres variantes de la série Magic 8.
Plusieurs questions se posent suite à ce choix, qui est pour l'instant encore hypothétique. Les performances brutes du Dimensity 9500 restent à évaluer en conditions réelles, et l'écosystème logiciel MediaTek diffère de celui de Qualcomm en matière de support à long terme et de mises à jour. Toutefois, ce choix pourrait permettre à Honor de maîtriser ses coûts de production.
Caractéristiques techniques espérées
L'écran LTPS OLED mesurerait 6,31 pouces en diagonale, avec une définition présumée de 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La technologie LTPS, moins coûteuse que le LTPO, ne permet pas d'ajustement dynamique du rafraîchissement entre 1 Hz et 120 Hz, ce qui impacte potentiellement l'autonomie.
- Un look sexy au possible
- La finesse, la légèreté impressionnante
- Écran très lumineux
Le module photo principal intégrerait un capteur de 200 MP avec une taille de 1/1,5 pouce, accompagné d'un téléobjectif de 50 MP. L'absence confirmée d'un ultra grand-angle dans les fuites actuelles laisse planer un doute sur la polyvalence photographique de l'appareil.
L'épaisseur annoncée de 5 à 6 mm positionne le Magic 8 Air en concurrence directe avec le Galaxy S25 Edge de Samsung et l'iPhone Air d'Apple. Loger une batterie de 5500 mAh dans un tel format semble très complexe.
Un choix audacieux et risqué
Le fait de lancer un smartphone ultrafin est assez audacieux pour Honor. En effet, Samsung s'y est risqué, mais se casse les dents sur son Galaxy S25 Edge, au point de certainement ne pas lancer de S26 Edge l'an prochain.
De même, l'iPhone Air dégringole sur le marché de l'occasion et les ventes sont mauvaises. Apple ne devrait pas lancer de second iPhone Air en septembre 2026. Alors, pourquoi Honor se lancerait sur ce segment compliqué ?
Quand serait disponible le Honor Magic 8 Air ?
Honor pourrait commercialiser le Magic 8 Air durant la seconde moitié de janvier 2026, selon les sources citées, au moins en Chine. Ces informations demeurent non confirmées par le constructeur, et les spécifications finales peuvent différer des éléments divulgués.