Plusieurs questions se posent suite à ce choix, qui est pour l'instant encore hypothétique. Les performances brutes du Dimensity 9500 restent à évaluer en conditions réelles, et l'écosystème logiciel MediaTek diffère de celui de Qualcomm en matière de support à long terme et de mises à jour. Toutefois, ce choix pourrait permettre à Honor de maîtriser ses coûts de production.