Xiaomi a conclu un accord avec Sei Labs pour intégrer des applications liées aux cryptomonnaies sur ses smartphones. À partir de 2026, les nouveaux appareils de la marque seront livrés avec un portefeuille crypto et une application de découverte Web3 pré-installés. Ce déploiement concerne tous les marchés où Xiaomi commercialise ses appareils, à l'exception de la Chine continentale et des États-Unis.