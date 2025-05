Xiaomi entre dans la cour des grands. Le constructeur chinois s'est lancé dans la production d'une puce maison pour smartphone, la XRing 01. Et contre toute attente, cette dernière repose sur une gravure en 3 nm (N3E) assurée par TSMC, alors qu’on s’attendait initialement à un procédé 4 nm. Mieux encore : la puce affiche un die de 109 mm², soit un peu plus compact que celui de l’A18 Pro d’Apple (110 mm²), ce qui en fait l’un des SoC les plus denses du moment.



L'objectif, s'attaquer aux leaders du secteur que sont Qualcomm et MediaTek, mais également aller titiller Apple et Google en démontrant que la marque peut également faire ses propres processeurs (avec l'aide de TSMC). Cependant, derrière cette belle fiche technique, les premiers benchmarks révèlent un bilan en demi-teinte.