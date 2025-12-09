Si un pirate parvenait à modifier ces paramètres, par exemple en volant les identifiants d'un employé ou en trompant un opérateur via du phishing, il pouvait injecter ses propres commandes et potentiellement lire, altérer ou perturber des communications sensibles. Concrètement, un hacker pouvait détourner à distance un vaisseau spatial ou intercepter les données qu'il échange avec le centre de contrôle au sol.