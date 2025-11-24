L'organisation utilise Helios, une plateforme de vote open source tellement robuste qu'elle ferait passer le Pentagone pour un moulin. Pour sécuriser le tout, ils découpent la clé de déchiffrement en trois morceaux, confiés à trois gardiens différents. C'est le principe du seuil : il faut réunir les trois bouts pour lire les résultats, empêchant toute triche en solitaire.

Sauf que Moti Yung, chercheur chez Google et l'un des fameux gardiens, a « irrémédiablement perdu » sa précieuse portion de clé. Oui, vous avez bien lu. L'équivalent numérique de perdre les clés de l'urne avant de jeter le double dans les toilettes. Résultat des courses : les votes sont bien là, numériquement scellés dans un coffre-fort mathématique que personne ne pourra jamais ouvrir.

L'association a tenté de sauver la face en évoquant une « erreur humaine honnête mais malheureuse ». Un doux euphémisme qui prête à sourire quand on sait que ces gens organisent les conférences Eurocrypt et Crypto, les grand-messes où se décide le futur de la sécurité mondiale.