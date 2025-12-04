Initialement fondée sous le nom Sendinblue, la société a adopté la marque Brevo en 2023 pour refléter son virage vers un CRM (Gestion de la Relation Client) complet dépassant largement l'e-mail marketing. Sa plateforme tout-en-un fournit aux entreprises des solutions pour gérer leurs clients, communiquer par voies omnicanales et automatiser leur marketing. Ce qui la met en concurrence directe avec Salesforce ou HubSpot.