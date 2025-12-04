Vous ne connaissez probablement pas son nom et pourtant, Brevo s'impose désormais comme un poids lourd de la French Tech. Loin d'être rassasiée, la start-up vient de boucler un tour de table notable pour faire face aux ogres américains.
Initialement fondée sous le nom Sendinblue, la société a adopté la marque Brevo en 2023 pour refléter son virage vers un CRM (Gestion de la Relation Client) complet dépassant largement l'e-mail marketing. Sa plateforme tout-en-un fournit aux entreprises des solutions pour gérer leurs clients, communiquer par voies omnicanales et automatiser leur marketing. Ce qui la met en concurrence directe avec Salesforce ou HubSpot.
Conquérir le marché américain
Cette nouvelle levée de fonds la met sur les bons rails pour leur grappiller des parts de marché. À hauteur de 500 millions d'euros, elle permet à Brevo d'atteindre une valorisation au-delà du milliard d'euros et de s'affubler du statut privilégié de licorne, symbole d'une forte croissance, d'un potentiel important et de la confiance des investisseurs dans sa trajectoire.
Grâce à ce financement, la firme souhaite étendre sa plateforme pour séduire davantage d'entreprises de taille intermédiaire (ETI), sa cible principale. Surtout, elle possède de grandes ambitions sur le très crucial marché américain, qui représente actuellement 15 % de ses revenus. « Le pays représente 50 % du marché mondial, donc il devrait représenter 50 % de notre chiffre d'affaires », a indiqué Armand Thiberge, P.-D.G de Brevo, à TechCrunch.
Devenir un champion mondial
À l'instar de la concurrence, la start-up mise sur l'intelligence artificielle (IA) pour proposer un produit encore plus abouti. Elle va consacrer 50 millions d'euros à ce chantier d'ici à 2029, avec l'objectif de créer ses propres assistants capables de décortiquer un appel client, de générer un message de suivi ou encore de préparer automatiquement les prochaines actions d’un commercial.
L'entreprise développe également des outils qui aident à concevoir des newsletters, à analyser les données marketing ou à se connecter aux grands modèles de langage du marché.
Brevo compte plus de 600 000 clients, dont des géants comme H&M, Carrefour ou eBay. Mais elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Après avoir franchi les 200 millions d'euros de revenus récurrents, la société souhaite atteindre le milliard de chiffre d'affaires d'ici à 2030 et devenir un champion mondial du CRM grâce à une plateforme plus accessible et complète que ses rivales.