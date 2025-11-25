Loin des machines bardées d’options ou de connectiques surdimensionnées, le DH2300 fait le choix assumé de la simplicité. Deux baies seulement, un processeur Rockchip RK3568, 4 Go de RAM soudés, un unique port 1 GbE… Sur le papier, rien de spectaculaire.

Mais en pratique, l’ensemble est remarquablement cohérent. Le boîtier est compact, silencieux, facile à intégrer dans n’importe quel coin du bureau, et surtout pensé pour les usages essentiels : sauvegarde automatique, cloud personnel, partage familial, centralisation multimédia.

UGREEN réussit là où beaucoup échouent : proposer un NAS qui ne décourage pas les débutants. L’installation est fluide, l’interface claire, et le système se montre stable grâce à UGOS, installé sur un stockage eMMC dédié qui garantit réactivité et fiabilité au lancement.

Le constructeur ne cherche pas à rivaliser avec Synology ou QNAP sur le terrain de la puissance brute : il préfère offrir une expérience simple, efficace et maîtrisée. Et ça fonctionne. Les débits atteignent sans difficulté les limites du gigabit, la consommation électrique reste extrêmement faible, et surtout, le DH2300 ne se fait jamais entendre.



