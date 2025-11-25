En 2025, le marché du NAS atteint un vrai tournant : les constructeurs adoptent massivement le 2,5 GbE, les interfaces logicielles deviennent plus modernes et plus intuitives, et les modèles d’entrée de gamme gagnent en maturité. Le NAS n’est plus un outil réservé aux experts : il s’impose désormais comme un pilier du stockage domestique, entre cloud personnel, sauvegarde automatisée et hub multimédia.
UGREEN poursuit son offensive dans le monde du stockage réseau, et après avoir surpris avec un premier modèle ambitieux, la marque s’attaque cette fois à l’entrée de gamme. Le secteur du NAS n’a pourtant rien d’un terrain facile : dominé par des acteurs historiques, exigeant une vraie maîtrise logicielle, il laisse rarement une place aux nouveaux venus. Et pourtant, le constructeur réussit un coup de maître.
Difficile de faire plus simple, plus accessible et plus pratique que ce petit modèle signé UGREEN. La marque nous propose LE modèle d’entrée de gamme sur lequel tous les potentiels acheteurs de NAS devraient jeter un œil. En effet, le prix public de ce modèle est à peine supérieur à 200 € et, pourtant, il ne néglige pas grand-chose.
Nerces, expert NAS
UGREEN NASync DH2300 : le parfait petit NAS d'entrée de gamme
Loin des machines bardées d’options ou de connectiques surdimensionnées, le DH2300 fait le choix assumé de la simplicité. Deux baies seulement, un processeur Rockchip RK3568, 4 Go de RAM soudés, un unique port 1 GbE… Sur le papier, rien de spectaculaire.
Mais en pratique, l’ensemble est remarquablement cohérent. Le boîtier est compact, silencieux, facile à intégrer dans n’importe quel coin du bureau, et surtout pensé pour les usages essentiels : sauvegarde automatique, cloud personnel, partage familial, centralisation multimédia.
UGREEN réussit là où beaucoup échouent : proposer un NAS qui ne décourage pas les débutants. L’installation est fluide, l’interface claire, et le système se montre stable grâce à UGOS, installé sur un stockage eMMC dédié qui garantit réactivité et fiabilité au lancement.
Le constructeur ne cherche pas à rivaliser avec Synology ou QNAP sur le terrain de la puissance brute : il préfère offrir une expérience simple, efficace et maîtrisée. Et ça fonctionne. Les débits atteignent sans difficulté les limites du gigabit, la consommation électrique reste extrêmement faible, et surtout, le DH2300 ne se fait jamais entendre.
Le DH2300 coche une case essentielle : il rend le NAS accessible. Là où d’autres modèles d’entrée de gamme donnent l’impression de multiplier les compromis, UGREEN propose un produit qui fonctionne sans chichi. L’OS est moderne, les applications maison sont propres, la navigation est agréable même avec un hardware très modeste, et on sent que l’ensemble a été pensé pour le grand public.
La force du produit ne réside pas dans un exploit technique, mais dans cette cohérence globale qui manque souvent dans la catégorie. Le processeur ARM ne fait pas de miracles, mais il se montre surprenant d’efficacité pour les usages attendus. Le système reste fluide, les transferts stables, les services fiables, et le boîtier conserve une discrétion exemplaire même en charge.
Les points forts du UGREEN NASync DH2300 :
- Un prix... tout petit
- Faible consommation électrique
- CPU Rockchip convaincant
- OS sur un espace eMMC dédié
- Logiciel UGOS agréable et intuitif
Le UGREEN NASync DH2300 n’est pas le NAS le plus puissant de l’année, ni le plus riche en fonctionnalités avancées. Mais c’est l’un des rares à réussir un exercice devenu rare : offrir au grand public un produit simple, élégant, silencieux et cohérent.
En 2025, alors que le stockage réseau poursuit sa démocratisation, UGREEN signe un modèle qui répond précisément à ce que recherchent les utilisateurs : efficacité, simplicité et modernité, sans suréquipement ni surcoût. De quoi lui permettre de s’octroyer sans trembler le Clubic Award du meilleur NAS 2025.
La note finale et le test du UGREEN NASync DH2300
Les autres NAS qui ont marqué 2025
- 2x 2,5 GbE : Syno évolue enfin
- CPU Ryzen 1500B performant
- Mémoire vive ECC (jusqu'à 32 Go)
- Excellente ventilation, très discrète
- DSM 7.2 toujours plus efficace
- HDD certifiés Syno obligatoires
- Aucune option 10 GbE
- Matériel qui évolue lentement
- Design "PS4" pratique, efficace
- Très bonnes performances générales
- Douze slots SSD NVMe M.2
- Contrôleur réseau 2x 10 GbE
- 2 ports USB 4, 3 USB 3.2 Gen 2x2
- Prix du NAS + 12 SSD
- Pas de dissipateurs fournis
- Aucune solution graphique
- Mix des PCIe peu pratique
- Compact, élégant et bien fini
- Accès simple aux composants
- Interface réseau 10 GbE
- 8 emplacements SSD
- Faible conso, très discret
- Nouvelle interface TOS 6
- Pas de mémoire ECC
- Un seul port SO-DIMM
- Pas de prise en chage ZFS
- Conception simple et efficace
- Réseau 1 GbE + 2.5 GbE
- Multiples ports USB
- Berceaux pour les HDD
- Interface QTS puissante
- Prix un peu élevé
- Puissance CPU limitée
- Mémoire non extensible