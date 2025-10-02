DH2300 : l'entrée de gamme qui coche beaucoup de cases

Avec son format 2 baies, le NASync DH2300 se positionne comme le choix idéal pour celles et ceux qui veulent mettre un premier pied dans l'univers du NAS. Ici, pas de prise de tête : Ugreen mise sur la simplicité avec UGOS Pro (version "simplifiée" installée sur 32 Go de stockage embarqué eMMC), son système d'exploitation maison qui permet une installation complète et une gestion sans prise de tête (il supporte même le NFC pour une connexion rapide au NAS).

Sous le capot, on retrouve un processeur ARM Rockchip RK3576 octuple cœur cadencé à 2,2 GHz, épaulé par 4 Go de mémoire vive LPDDR4X (non extensibles). De quoi assurer en théorie des performances correctes dans les tâches les plus courantes avec ce genre d'appareil : stockage de photos, streaming de films et, bien sûr, sauvegarde des appareils familiaux. Le boîtier accepte jusqu'à 60 To de données (2×30 To avec des disques 3,5/2,5 pouces - non fournis, précisons-le - au format Sata, pas de ports SSD M.2 disponibles), un espace de stockage largement suffisant pour un foyer connecté.