La marque de Shenzhen muscle son offensive sur le marché des NAS avec deux nouveaux modèles : le NASync DH2300 (2 baies) et le DH4300 Plus (4 baies) taillé pour les petites équipes. 2 à 4 disques durs, stockage jusqu'à 120 To, réseau 2,5 GbE et RAID 0/1/5/6/10, la marque vise une alternative crédible aux abonnements cloud et aux ténors du secteur.
Le marché du NAS s'anime un peu plus. Après un succès fulgurant sur Kickstarter et une percée remarquée face aux géants historiques du secteur, Ugreen lance deux nouveaux modèles destinés aux particuliers exigeants et aux petites structures : le DH2300 et le DH4300 Plus. Des boîtiers compacts, sécurisés et surtout abordables, qui ambitionnent de bousculer le petit monde du cloud personnel.
DH2300 : l'entrée de gamme qui coche beaucoup de cases
Avec son format 2 baies, le NASync DH2300 se positionne comme le choix idéal pour celles et ceux qui veulent mettre un premier pied dans l'univers du NAS. Ici, pas de prise de tête : Ugreen mise sur la simplicité avec UGOS Pro (version "simplifiée" installée sur 32 Go de stockage embarqué eMMC), son système d'exploitation maison qui permet une installation complète et une gestion sans prise de tête (il supporte même le NFC pour une connexion rapide au NAS).
Sous le capot, on retrouve un processeur ARM Rockchip RK3576 octuple cœur cadencé à 2,2 GHz, épaulé par 4 Go de mémoire vive LPDDR4X (non extensibles). De quoi assurer en théorie des performances correctes dans les tâches les plus courantes avec ce genre d'appareil : stockage de photos, streaming de films et, bien sûr, sauvegarde des appareils familiaux. Le boîtier accepte jusqu'à 60 To de données (2×30 To avec des disques 3,5/2,5 pouces - non fournis, précisons-le - au format Sata, pas de ports SSD M.2 disponibles), un espace de stockage largement suffisant pour un foyer connecté.
Le NASync DH2300 vu sous toutes les coutures. ©Ugreen
Côté sécurité, Ugreen insiste sur le chiffrement avancé (TLS/SSL, RSA, AES), l'authentification multifacteur et le gestionnaire de sécurité intégré. L'idée est de protéger vos données mieux que n'importe quel abonnement cloud grand public, tout en supprimant la dépendance aux serveurs distants. Et pour ceux qui aiment exploiter leur NAS comme hub multimédia, une sortie HDMI 4K 60 Hz vient s'ajouter aux trois ports USB 3.2 Gen 1 disponibles (deux Type-A et un Type-C en façade) et à la prise réseau Gigabit Ethernet (1 GbE).
Pensé pour les budgets serrés, le DH2300 s'affichera à 188,99€ sur le marché français dès le 15 octobre prochain. Un tarif plutôt sympa pour reprendre la main sur le stockage de ses données personnelles, voire professionnelles dans le cadre d'une petite entreprise, voire remplacer un vieux NAS un peu trop poussif ou plus mis à jour par son fabricant. Un produit séduisant sur le papier que nous vous proposerons prochainement en test sur Clubic.
DH4300 Plus : un hub polyvalent pour les pros et créateurs
Plus ambitieux, le NASync DH4300 Plus s'adresse aux petites équipes, aux créateurs de contenu et aux foyers en quête de performances. Ce modèle 4 baies monte en puissance avec un processeur ARM Rockchip RK3588C (8 cœurs cadencés à 2,4 GHz) et 8 Go de mémoire vive LPDDR4X (là aussi, non extensibles) avec l'objectif de délivrer plus de réactivité, même en usage collaboratif avec plusieurs flux simultanés.
La connectique monte aussi en gamme avec notamment un port réseau 2,5 GbE qui assurerait, selon Ugreen, des débits théoriques maximum de 312,5 Mo/s. De quoi assurer des synchronisations et transferts rapides, mais aussi du streaming 4K HDR sans saccade. L'intégration de quatre disques durs permet par ailleurs la prise en charge des systèmes RAID 5, 6 et 10, gage de souplesse pour conjuguer performances et sécurité des données. Ajoutez à cela une capacité de stockage maximale qui grimpe logiquement à 120 To, mais là aussi uniquement via des disques Sata (2,5 ou 3,5 pouces).
Comme son petit frère, le DH4300 Plus intègre le système d'exploitation maison UGOS Pro en version "simplifiée" avec ses applis phares (OCR, reconnaissance automatique, hub de films, etc.) ainsi que la logique de cloud privé avec un chiffrement de bout en bout, la gestion locale des comptes et une protection antivirus en continu. Un serveur plus musclé donc, mais deux fois plus cher (cf. notre tableau de prix), qui s'adresse à des utilisateurs un peu plus gourmands en capacité de stockage et qui ne recherchent pas des fonctions avancées comme le failover ou l'agrégation de liens. Vous l'aurez constaté, contrairement à d’autres acteurs du marché, les voyants sont clairement au vert chez Ugreen.