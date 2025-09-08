Il était l'un des outils préférés des utilisateurs pour remplacer l'interface par défaut des appareils Android. Le lanceur d'apps Nova Launcher tire sa révèrence.
- Nova Launcher, célèbre lanceur d'applications Android, a été téléchargé plus de 100 millions de fois.
- Kevin Barry, son fondateur, annonce la fin de Nova Launcher après avoir quitté Branch.
- Le logiciel n'a pas été mis à jour depuis plus d'un an, laissant les utilisateurs sans support.
Ayant cumulé plus de 100 millions de téléchargements sur le Play Store, Nova Launcher était très apprécié des utilisateurs, notamment pour sa flexibilité et ses nombreuses possibilités de personnalisation. Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin : racheté par Branch en 2022, le logiciel, déjà en difficulté l'an passé, tire sa révérence.
Kevin Barry annonce la fin de Nova Launcher
Dans une publication intitulée « So long and thanks for all the Tempeh », Kevin Barry a annoncé ce week-end la fin de l'application : « Je suis le fondateur et le développeur original de Nova Launcher. Je suis le seul à avoir travaillé sur Nova au cours de l'année écoulée. Je tenais à vous informer que j'ai quitté Branch et que je ne suis plus impliqué dans Nova Launcher. »
Si elle a de quoi attrister de nombreux utilisateurs, comme le montrent les nombreux fils Reddit évoquant le sujet, la nouvelle n'est pas vraiment une surprise. Après que la société Branch ait viré une centaine de développeurs l'an passé, Kevin Barry était le seul chargé de maintenir le logiciel. Celui-ci n'avait pas été mis à jour depuis plus d'un an : les dernières évolutions dataient, en effet, de mai 2024.
Un projet open source mis au placard
Dans son annonce, Kevin Barry explique notamment qu'il envisageait de rendre Nova Launcher open source : « Au cours des derniers mois, j'ai travaillé à la préparation de la version open source de Nova Launcher. Ce travail comprenait le nettoyage du code source, la révision des licences, la suppression ou le remplacement du code propriétaire et la coordination avec le service juridique afin de garantir une publication en bonne et due forme ». Hélas, ses efforts ont été vains et ses supérieurs lui ont demandé d'arrêter de travailler sur ce projet.
Nova Launcher est encore disponible en téléchargement et peut toujours être utilisé. Sans personne pour le maintenir, il ne tardera cependant pas à devenir obsolète. Si vous recherchez un lanceur d'applications pour remplacer cet outil, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre comparatif, qui liste de nombreuses alternatives.