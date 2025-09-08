Trois petits tours et puis s'en va… Après seulement trois ans d'existence, Outlook Lite tire sa révérence au profit d'Outlook Mobile.
- Microsoft annonce la fin d'Outlook Lite, une version allégée de sa messagerie, après seulement trois ans d'existence.
- L'application, lancée en 2022, a rencontré un certain succès avec plus de 10 millions de téléchargements.
- Les utilisateurs doivent migrer vers Outlook Mobile, qui offre plus de fonctionnalités, en téléchargeant l'application sur le Play Store.
Face à la concurrence de Gmail, Microsoft continue de faire évoluer sa messagerie, Outlook. Ayant fait face à une importante panne et essuyé les plâtres après le lancement de la nouvelle version d'Outlook sur Windows, le géant de la Tech a renforcé le mode en ligne et amélioré la sécurité de sa boîte mail. On apprend aujourd'hui qu'il a décidé de mettre fin à un service plutôt apprécié par ses utilisateurs : Outlook Lite.
Microsoft dit adieu à Outlook Lite
En 2022, Microsoft lançait Outlook Lite, une version allégée de sa messagerie, conçue pour les « téléphones disposant de faibles ressources ». Capable de fonctionner en cas de connexion lente et disponible uniquement en version Android, l'application avait rencontré un certain succès et dépassé les 10 millions de téléchargements en 2024.
Mais cela ne semble pas suffisant pour Microsoft : dans une publication parue sur le portail du Centre d'administration Microsoft 365, la firme a annoncé que cet outil serait supprimé le 6 octobre prochain. Il ne sera plus possible d'installer Outlook Lite après cette date, et les utilisateurs ne disposeront que d'une période de temps limitée pour profiter encore un peu de l'app.
Que faire si vous utilisez Outlook Lite ?
Particulièrement légère (7,5 Mo), Outlook Lite permettait « des performances rapides, une faible consommation de batterie et une compatibilité avec tous les réseaux ». Microsoft n'a pas souhaité expliquer pourquoi il mettait fin à cette application pourtant très utile. L'avènement de Copilot y est, toutefois, peut-être pour quelque chose et c'est pourquoi la firme redirige les utilisateurs vers le grand frère d'Outlook Lite, Outlook Mobile, qui est plus riche en fonctionnalités, notamment IA.
Alors que faire si vous utilisez Outlook Lite ? Microsoft a fourni la marche à suivre : il faut se rendre sur le Play Store, rechercher, télécharger et installer l'app Microsoft Outlook puis se connecter avec ses identifiants habituels.
Il est donc temps de dire adieu à Outlook Lite, qui rejoint la longue liste des produits Microsoft qui tireront leur révérence d'ici la fin de l'année.
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif en option
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction USA