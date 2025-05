L'architecture du système repose sur trois piliers. On retrouve HarmonyOS Base, pour le noyau et la sécurité) ; HarmonyOS Ecosystem, avec plus de 2 000 applications ; et HarmonyOS Experience, compatible avec plus de 1000 périphériques. Huawei confirme ici sa volonté de créer un environnement informatique à la fois complet et autonome.