On remarque effectivement qu'il est plus court que sur les autres modèles de GeForce RTX 5060 Ti et sans la petite encoche caractéristique. Nos confrères d'HardwareLUXX ont été en mesure d'ouvrir la carte en question – une RTX 5060 Ti Eagle – et nous permettent de voir le PCB d'à peine 10 centimètres de long. La carte en elle-même est d'un format plus standard avec son carénage et ses deux ventilateurs. Dommage.

Cela dit, un PCB plus court a tout de même avantages : tout en gardant une carte pas trop longue, cela permet d'avoir un flux d'air traversant le dissipateur thermique. De plus, il se peut que, pour Gigabyte, cela permette de réaliser des économies d'échelle. Nous verrons évidemment si cette RTX 5060 Ti Eagle est commercialisée à un tarif un peu plus faible.