Sous le capot, le REDMAGIC 10 Air embarque le processeur Snapdragon 8 Gen 3, soutenu par deux coprocesseurs : le RedCore R3 et l’Energy Cube. Ces puces assurent la gestion indépendante du son, des retours haptiques et de l’éclairage, allégeant ainsi la charge du processeur principal. Ce dernier peut alors se concentrer pleinement sur l’exécution des jeux les plus exigeants tels que Genshin Impact, Call of Duty Mobile ou encore PUBG Mobile.

L'appareil jouit d'un impressionnant système de refroidissement à neuf couches comprenant du métal liquide et une chambre à vapeur 3D. Ce système, généralement réservé aux ordinateurs portables haut de gamme, devrait ainsi garantir une dissipation thermique élevée et des performances optimales durant plus de quatre heures de jeu consécutives. Pour couronner le tout, la batterie de 6 000 mAh promet jusqu'à vingt-huit heures d'autonomie avec une recharge rapide 80W.