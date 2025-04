Oui, l’Union européenne encadre de plus en plus strictement l’usage du mercure dans les produits électroniques. Le règlement 2017/852, complété récemment par le règlement délégué 2023/2049, interdit progressivement la fabrication, l’importation et l’exportation de certains produits contenant du mercure, dans une logique de protection de la santé et de l’environnement. Cette réglementation touche de nombreuses lampes d’éclairage domestique… mais pas directement les lampes UHP utilisées dans les vidéoprojecteurs.