Panasonic lance deux nouveaux projecteurs poids plume, dont un 4K

Le PT-MZ20K, tout d'abord, est adapté aux projections dans de grandes salles de réunion ou dans des amphithéâtres. On retrouve chez lui 20 000 lumens, des panneaux LCD, des fonctions Pure White Generator (maximisation de la luminosité) et le Dynamic Contrast, qui ajuste la sortie lumineuse en fonction des besoins en matière de contrastes. Panasonic se targue de proposer avec ce modèle le projecteur de ce type le plus léger et le plus silencieux du monde. 22,3 kg sur la balance, pour un bruit n'excédant pas les 36 dB. Sortie prévue en décembre 2022.